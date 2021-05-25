Девелоперская группа "Самолет" построит рядом со своим жилым комплексом "Томилино парк" в Люберцах еще один крупный проект общей площадью 500 тысяч квадратных метров, написала газета "Ведомости".

Первые две очереди комплекса рядом с деревней Жилино планируется ввести в эксплуатацию к 2024 году, полностью же проект будет завершен к 2028 году, отмечается в статье.

В рамках развития нового микрорайона в Люберцах "Самолет" должен будет взять на себя обязательства по достройке проблемного жилого комплекса "Томилино". Его должна была построить компания "Рассвет" почти 5 лет назад. У проекта 332 дольщика, добавляет издание.

Инвестиции в строительство нового микрорайона в Люберцах, по мнению председателя совета директоров "Бест-новостроя" Ирины Доброхотовой, составят не менее 25 миллиардов. А партнер Colliers Владимир Сергунин считает, что они могут достичь 30–35 миллиардов рублей. При этом выручка девелопера от продажи квартир в этом комплексе, по его словам, превысит 65 миллиардов рублей, указывается в статье.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков. Портфель проектов компании составляет более 15 миллионов квадратных метров.