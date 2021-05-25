На подстанциях будут отремонтированы 29 выключателей на напряжение 35-220 кВ. Это улучшит надежность энергоснабжения региона с населением более 4 млн человек, в том числе ряда крупных промышленных потребителей, среди которых комбинат «Тагмет», предприятие «Красный котельщик» и Новочеркасский электродный завод. Работы проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

Выключатели являются важными элементами подстанционного оборудования. Они предназначены для отключения электрической цепи, в случае возникновения коротких замыканий. Своевременный ремонт выключателей позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения аварийных ситуаций.

В настоящее время работы начались на подстанциях 220 кВ «А-20», «Т-10» и «Т-15». Здесь будет модернизировано 10 единиц оборудования. Также работы выполнят на подстанциях 220 кВ «А-30», «Г-20», «Зерновая», «Зимовники», «НЭЗ», «Р-20», «Сальская» и «Ш-30».