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"Россети ФСК ЕЭС" обновит высоковольтные выключатели на 11 подстанциях Ростовской области

Россети ФСК ЕЭС обновит высоковольтные выключатели на 11 подстанциях Ростовской области

25 мая 2021, 09:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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На подстанциях будут отремонтированы 29 выключателей на напряжение 35-220 кВ. Это улучшит надежность энергоснабжения региона с населением более 4 млн человек, в том числе ряда крупных промышленных потребителей, среди которых комбинат «Тагмет», предприятие «Красный котельщик»  и Новочеркасский электродный завод. Работы проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

Выключатели являются важными элементами подстанционного оборудования. Они предназначены для отключения электрической цепи, в случае возникновения коротких замыканий. Своевременный ремонт выключателей позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения аварийных ситуаций.

В настоящее время работы начались на подстанциях 220 кВ «А-20», «Т-10» и «Т-15». Здесь будет модернизировано 10 единиц оборудования. Также работы выполнят на подстанциях 220 кВ «А-30», «Г-20», «Зерновая», «Зимовники», «НЭЗ», «Р-20», «Сальская» и «Ш-30».

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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