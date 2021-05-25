Департаментом госзаказа Ярославской области будет заключен контракт на строительство крупного волейбольного центра во Фрунзенском районе Ярославля. Стоимость контракта составляет 2,5 млрд руб. Соответствующие документы опубликованы по итогам тендера по определению подрядной организации на портале госзакупок.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что департамент госзаказа правительства региона 15 апреля объявил конкурс по выбору подрядной организации на строительство первого этапа волейбольного центра во Фрунзенском районе Ярославля. Начальная стоимость работ по постройке первого этапа волейбольного центра определена в сумму около 2,5 млрд руб. В документах отмечается, что средства будут выделены из областного бюджета.

В итоговом протоколе закупки отмечается, что в торгах принимал участие единственный участник, компания АО ГК «ЕКС», которая признана победителем тендера. Первый этап строительства центра должен быть завершен до 15 декабря 2023 года. Ранее сообщалось, что общая предварительная сметная стоимость волейбольного центра составляет 4,3 млрд руб.

По данным регионального правительства, волейбольный центр будет состоять из двух зданий. В основном корпусе разместится игровой зал с трибунами на 6 тыс. мест и тренировочный зал на 500 мест. Также, в основном здании, расположится подготовительно-реабилитационный центр, в котором будут два бассейна и СПА-зона.

Второй корпус будет предназначен для пляжных видов спорта. В нем предусмотрены три площадки, которые можно будет трансформировать в единое поле для проведения крупных соревнований. Подготовительные работы к строительству волейбольного центра на проспекте Фрунзе начались в декабре 2020 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Группа компаний “ЕКС”» зарегистрирована в Ярославле в 1994 году. Уставный капитал общества – 7,4 млн руб. Выручка компании за 2020 год составила 44,1 млрд руб., увеличившись на 32,1% по сравнению с 2019 годом. Чистая прибыль предприятия за 2020 год составила 1,3 млрд руб., что на 64,4% выше уровня 2019 года.

В Ярославле АО ГК «ЕКС» проводит работы по нескольким крупным контрактам. В частности, компания выполняла капитальный ремонт Тутаевского шоссе по контракту на сумму более 650 млн руб. и капитальный ремонт Добрынинского путепровода по контракту на сумму более 490 млн руб.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области