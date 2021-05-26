В Нальчике прошла рабочая встреча Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова и и.о. генерального директора «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко.

«Холдинг «Россети» - это государственная компания, взаимодействие с которой имеет положительные эффекты для социально-экономического развития региона. Мы безусловно намерены продолжить продуктивное сотрудничество, в том числе в реализации совместных инвестиционных и производственных программ. Это важно для повышения качества электроснабжения и развития инфраструктуры», - сказал Казбек Коков.

Основные темы

Надежность электроснабжения.

На финансирование ремонтной кампании в КБР энергокомпанией в этом году будет направлено свыше 265 млн рублей (+28% к уровню 2020 года). Работы уже активно проводятся: завершен ремонт более 11 км ЛЭП 0,4-110 кВ, 21 коммутационного аппарата, 10 трансформаторов и 20 подстанций.

Консолидация и формирование единого центра ответственности.

Кабардино-Балкария – один из регионов СКФО с положительным опытом консолидации сетей на базе госхолдинга «Россети» (программа закреплена в Стратегии развития электросетевого комплекса РФ, утверждена распоряжением Правительства страны). В 2019-2020 годах под управление «Россети Северный Кавказ» перешло 638 объектов (256 МВА, свыше 4 100 км ЛЭП), включая сетевые активы Нальчика и Баксана, Эльбрусского и Прохладненского районов. Власти региона и энергетики планируют усилить совместную работу по консолидации нестабильно функционирующих сетей для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Отмечена высокая платежная дисциплина населения КБР.

«Жители республики отличаются стабильным уровнем платежей за электроэнергию. И в этом вопросе, в совместной работе по формированию высокой культуры платежей жителей Кабардино-Балкарии энергетики ощущают постоянное содействие и поддержку региональных органов власти», - подчеркнул Роман Левченко.

На этом фоне отмечен рост задолженности ЖКХ региона (уровень расчетов за четыре месяца – 30%, общий долг на 1 мая – 2,5 млрд рублей). На встрече обсуждались совместные шаги по урегулированию проблемы.