Павел Акилин и Виктор Томенко обсудили развитие электросетевого комплекса Алтайского края. В ходе рабочей встречи с Председателем Правительства Алтайского края Виктором Томенко генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин рассказал о подготовке региона к предстоящей зиме и планах по развитию сетевого комплекса на ближайшие несколько лет.

- Прошедший 2020 год был сложным как для региона, так и для энергетиков, - сказал Павел Акилин в начале встречи. - Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, «Россети Сибирь» в полном объёме выполнили мероприятия по обеспечению надёжного функционирования сетей.

Виктор Томенко отметил, что осенне-зимний период в крае был пройден без серьезных аварий и сбоев, в том числе благодаря профессиональной работе сетевой компании.

По итогам 2020 года аварийность в сетях филиала, напряжением 6 – 110 киловольт (кВ) снизилась на 24% по сравнению с 2019 годом. Удалось снизить на 9% и длительность перерыва электроснабжения потребителей во время технологического нарушения. По итогам прошлого года она составляет 1,32 часа.

Павел Акилин рассказал, что в этом году в ремонт электрооборудования в зоне ответственности алтайского филиала будет вложено 533 миллиона рублей. Большой объем работ запланирован на линиях электропередачи 0,4-110 кВ. Энергетики заменят 98 километров провода, 2 500 опор, 26 500 изоляторов. Предстоит ремонт 180 подстанций, напряжением 35-110 кВ и более полутора тысяч комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

Инвестиционной программой 2021 года запланировано освоение капитальных вложений в объеме более 800 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию, реконструкцию объектов и на технологическое присоединение новых потребителей.

- Один из крупнейших инвестпроектов в крае – реконструкция подстанции 35кВ «Санниковская» в пригороде Барнаула, - отметил Павел Акилин. – Здесь будут установлены два новых более мощных силовых трансформатора, мощностью по 10 МВА каждый. После завершения работ и ввода объекта, который запланирован на 2022 год, подстанция станет современным, надежно функционирующим энергообъектом и обеспечит более качественное энергоснабжение почти 4000 потребителей. Стоимость реализации проекта 300 миллионов рублей.

Еще в планах энергетиков до 2025 года построить подстанцию 110 кВ "Ковыльная" в Барнауле. Её проектная стоимость 600 миллионов рублей. Реализация проекта позволит перевести часть нагрузки с подстанций «КМК» и «Комсомольская», подключать к сетям новых потребителей и в разы повысить качество электроснабжения жителей, предприятий и социально-значимых объектов.

Всего «Россети Сибирь» до 2026 года планирует ввести в эксплуатацию в регионе 117 МВА новой мощности и около 900 километров линий электропередачи. Объем инвестиций в развитие электросетевого комплекса в этот период составит более 6 миллиардов рублей.