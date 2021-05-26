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"Россети Северный Кавказ" в 2,5 раза увеличат мощность уникального для России производителя ягод

«Россети Северный Кавказ» обеспечат технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Вкус Ставрополья» с увеличением мощности предприятия.

Это первый в России высокоинновационный тепличный комбинат по круглогодичному выращиванию экологически чистой клубники в промышленных масштабах. Крупнейшее производство находится вблизи города-курорта Кисловодска и получает энергоснабжение от подстанции 110 кВ «Зеленогорская».

В связи с ростом производства, а также реализацией нового проекта «Мультиягодный агропарк», который послужит новой точкой образовательного туризма, у тепличного комплекса возникла потребность в дополнительной мощности в объеме 1,85 МВт. Для выдачи предприятию необходимой мощности проектом технологического присоединения определен комплекс технических мероприятий, в том числе по оснащению объектов электросетевого хозяйства заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения.

Ранее, в 2019 году, для ввода в работу крупнейшего современного тепличного комплекса  энергетики филиала "Ставропольэнерго" обеспечили предприятию мощность в объеме 1,25 МВт.

 "Для этого специалисты построили две воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью порядка 2,5 километров", - пояснил директор филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" Игорь Демчак.

Схема присоединения к электрическим сетям компании обеспечит электроснабжение аграрного предприятия в двух точках присоединения. В итоге максимальная мощность энергопринимающих устройств составит 3,1 МВт по второй категории надежности.

 

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Источник: Россети Северный Кавказ

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