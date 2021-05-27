Проекты сетевой инфраструктуры по электрификации БАМа и Транссиба потребуют 122 млрд рублей, такую заявку в ФНБ подало Минэнерго. Об этом журналистам сказал вице-премьер Александр Новак.

"Минэнерго подало заявку на 122 млрд рублей на пять лет, там электрификация БАМа и Транссиба", - сказал он.

Ранее президент Владимир Путин поручил до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, инвестирование которых будет вестись с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее сообщал, что инвестирование средств ФНБ в утвержденные проекты может начаться уже в первом полугодии, если уточненный макропрогноз покажет превышение ликвидной части ФНБ отметки в 7% ВВП в предстоящие три года. Объем Фонда национального благосостояния на 1 мая составил 13,825 трлн рублей, сообщал Минфин.

Новак говорил, что выделение средств из ФНБ рассматривается в том числе для проектов электроэнергетики, электросетей для БАМа и Транссиба и строительства ТЭЦ на Дальнем Востоке, для нефтехимии предоставление средств ФНБ пока не предусмотрено.