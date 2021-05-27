Состоялось итоговое заседание Коллегии Минстроя России

27 мая прошло совместное заседание Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации и итоговой Коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, члены Коллегии и представители субъектов РФ.

«Несмотря на кризисный период, в 2020 году строительная отрасль показала высокие результаты. Благодаря поддержке Президента и принятым программам темпы жилищного строительства не сократились. Ввод жилья за прошлый год превысил результаты 2019 года и составил 82,2 млн кв. м. Ключевым решением, повлиявшим на отрасль жилищного строительства, стала, конечно, льготная программа ипотеки под 6,5%. За 13 месяцев по программе выдано более 500 тысяч кредитов на сумму более 1,5 триллионов рублей, из которых 150 тысяч выдано в уже в 2021 году. В числе задач на 2021 год могу выделить развитие инфраструктуры. Инструменты, собранные в так называемое «Инфраструктурное меню», позволят регионам получить финансовую поддержку для реализации значимых инфраструктурных проектов», - отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

В своем выступлении Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин подвел итоги проделанной работы за 2020 год и 1 квартал 2021 года, а также рассказал о планах развития строительной отрасли и жилищно-коммунального комплекса.

«Для взаимоувязки стратегий, комплексных программ развития инфраструктуры с документами территориального планирования ведем работу совместно с Минэкономразвития России и Росреестром по созданию Единого института пространственного планирования. Совместно с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями работаем по инвестиционным программам жилищного строительства. Кроме того, для обеспечения строительства на принципиально новом уровне ведем работу по сокращению сроков инвестиционно-строительного цикла объекта. Ключевая цель в этом направлении – сокращать нацстандарты и СП обязательного применения. Перечень уже сокращен на 3 000 пунктов. Планируется исключить еще 3 800 пунктов», - Ирек Файзуллин.

Ирек Файзуллин отметил, что Президентом страны большое внимание уделяется расселению граждан из аварийного жилья. В 2020 году переселено более 128 тысяч человек и расселено более 2 млн. кв. м аварийного жилищного фонда.

Разработана необходимая нормативно-правовая база для защиты граждан – участников долевого строительства. Сейчас их насчитывается около 160 тысяч человек в 73 субъектах страны, необходимо исполнить обязательства к 2024 году.

Основной задачей в рамках жилищно-коммунального хозяйства является модернизация коммунальной инфраструктуры и снижение аварийности. Продолжается реализация программ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В 2020 году выполнено работ в более 48 тысячах МКД.

Одним из драйверов оптимизации строительства и реконструкции объектов является внедрение технологий информационного моделирования. С 1 января 2022 года применение технологий информационного моделирования станет обязательным для всех гозаказчиков. В этой связи ведется обучение проектировщиков, обновляется техническое оборудование и внедряется программное обеспечение.

Для организации контроля и мониторинга реализации нацпроектов совместно с Ростехнадзором ведется работа по совершенствованию системы госстройнадзора. На базе Главгосэкспертизы России формируется единая система экспертизы. К концу года почти все государственные экспертные организации будут работать на единой цифровой платформе.

Министерство строительства и ЖКХ РФ продолжает работу в рамках реализации поставленных задач по федеральным проектам: «Формирование комфортной городской среды» (в 2020 благоустроено 5,9 тысяч общественных и 5,3 тыс. дворовых территорий. В 2021 планируется благоустроить более 4,6 тыс. общественных и более 5,0 тыс. дворовых территорий), «Чистая вода» (в 2020 введено 100 объектов водоснабжения. До конца 2021 планируется ввести 227 объектов), «Оздоровление Волги» (в 2020 введено 44 очистных сооружения. В 2021 планируется ввести в эксплуатацию 22 объекта), «Сохранение озера Байкал». Перед Минстроем стоит задача достигнуть плана выполнения.

Цели по достижению планов требуют квалифицированных кадров. Перед Минстроем стоит задача увеличить производительность труда на 10% к 2030 году при этом обеспечить охрану труда и технику безопасности на должном уровне, подвел итог Ирек Файзуллин.