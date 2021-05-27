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В Поморье в 2021 году построят шесть базовых сотовых станций на основе ГЧП

В Поморье в 2021 году построят шесть базовых сотовых станций на основе ГЧП

27 мая 2021, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Строительство 
Источник: ТАСС

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Шесть базовых сотовых станций на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) будет построено в Архангельской области в 2021 году. Как сообщил в четверг губернатор Александр Цыбульский в своем послании депутатам Архангельского областного собрания, в 2020 году в рамках ГЧП была установлена всего одна станция.

"Если в предыдущем году в логике государственно-частного партнерства мы успели построить лишь одну базовую станцию, то в 2021 году запланировано строительство шести. Данные базовые станции устанавливаются в отдаленных населенных пунктах, в которых операторы "большой четверки" не видят экономической эффективности без участия государства", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что в 2021 году в Архангельскую область удалось привлечь более 500 млн рублей на строительство новых и модернизацию существующих базовых станций сотовой связи. "Ранее о таком объеме финансирования даже не шло речи", - добавил губернатор.

Всего в 2021 году будет смонтировано больше ста новых станций на территории региона. Региональному министерству связи глава поручил в 2021 году проработать вопрос увеличения объема инвестиций со стороны телекоммуникационных компаний на период 2022-2027 гг. и разработать поэтапный план на пять лет по строительству базовых станций по формату ГЧП, чтобы обеспечить всю территорию области качественной связью.

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Источник: ТАСС

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