Александр Новак посетил с рабочей поездкой Тверскую область

В ходе поездки вице-премьер провёл совещание по газификации региона, встретился с губернатором региона Игорем Руденей, а также дал старт расширению завода по производству смазочных материалов концерна «Шелл» в Торжке.

Совещание по газификации Тверской области было проведено в рамках исполнения поручения Президента в части проведения ускоренной догазификации населения до конца 2022 года, а также поэтапного завершения газификации к 2024 и 2030 годам. В настоящий момент в регионе совместно с ПАО «Газпром» продолжается реализация принятой программы газификации до 2025 года, напомнил вице-премьер в ходе совещания.

«Задача, которую поставил Президент, – обеспечить подключение без привлечения средств населения при наличии заявки до конца 2022 года. Эта работа идёт полным ходом, мы проводим ряд совещаний. По поручению Председателя Правительства также организована работа в рамках координационного центра, созданного при Правительстве», – сказал Александр Новак.

Для исполнения поручений Президента в части газификации в регионе будет проведена дополнительная инвентаризация домовладений, которые входят в рамки процесса догазификации. Подведение газа к границам участков домовладений граждан будет осуществлено без средств населения, подчеркнул Александр Новак в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

«В части энергетики большое внимание уделяется развитию электросетевого комплекса, модернизации инфраструктуры, теплоснабжения Твери. Все эти вопросы мы детально обсудили в ходе совещания, и Правительство готово поддерживать все решения властей субъекта, направленные на обеспечение надёжного энергоснабжения и создание возможностей для реализации социально-экономического развития, подключения новых и качественного энергоснабжения подключённых абонентов», – отметил вице-премьер.

В ходе рабочей поездки Александр Новак посетил завод смазочных материалов концерна «Шелл» в Торжке, где дал старт расширению производства. Строительство новых перерабатывающих производств полностью соответствует стратегическим задачам и целям России по развитию нефтеперерабатывающей отрасли, отметил Александр Новак на церемонии запуска.

«Правительство России обеспечивает необходимые условия для осуществления инвестиций бизнеса в отрасль. Недавно была принята Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, также одобрена Генеральная схема развития нефтяной отрасли на период до 2035 года. Последовательно создаются условия для локализации производства, осуществления инвестиций, продолжения локализации производства, повышения качества продукции, в первую очередь для российских потребителей», – подчеркнул вице-премьер.

В рамках расширения производства будет создан инновационно-промышленный парк, а также образовательный кластер совместно с Губкинским университетом на базе местного колледжа для подготовки специалистов.