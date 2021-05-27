Генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин принял участие в обсуждении подготовки жилищно-коммунального комплекса Сибири к предстоящему отопительному сезону на окружном совещании у полпреда.

На совещании под руководством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Вадима Головко были подведены итоги отопительного сезона 2020-2021 годов и определены задачи подготовки регионов Сибири к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. В обсуждении приняли участие представители органов исполнительной власти субъектов Федерации округа, руководители Сибирского управления Ростехнадзора, крупных энергетических компаний.

В завершившемся сезоне суммарно по всем регионам присутствия компании «Россети Сибирь» число технологических нарушений в сетях сокращено на 16,8 % в сравнении предыдущим годом: с 6274 в сезоне 2019/2020 до 5223 нарушений – минувшей зимой.

В целом технологические нарушения, возникавшие на электросетевом оборудовании «Россети Сибирь», носили локальный характер. Благодаря реализации производственных программ, оперативному реагированию персонала, грамотно принятым решениям, энергетикам удалось снизить продолжительность отключений, связанных со стихийными природными явлениями.

Общая сумма затрат на техническое обслуживание и ремонт электросетевой инфраструктуры в 2020 году превысила 7 млрд рублей, что сопоставимо с затратами 2019 года. Это – денежные средства потребителей, полученные компанией от оплаты по тарифу за потребленную электроэнергию.

Вадим Головко обратил внимание участников совещания, что в прошлом году регионы ответственно подошли к вопросу снижения задолженности потребителей топливно-энергетических ресурсов, финансируемых из региональных и муниципальных бюджетов. В целом по округу с апреля по декабрь 2020 года задолженность уменьшилась вдвое – до 1,7 миллиарда рублей. Это позволило ресурсоснабжающим организациям вовремя провести предзимние работы и подготовиться к осенне-зимнему периоду. Показатели на 1 апреля 2021 года менее оптимистичны: объём задолженности вернулся на прежний уровень и составил 3,5 миллиарда рублей.

Заместитель полпреда отметил необходимость региональным органам исполнительной власти совместно с Ростехнадзором внимательно проанализировать текущую ситуацию с подготовкой к отопительному сезону в каждом регионе и принять необходимые меры для устранения имеющихся проблем.