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Американский CAISO зафиксировал новый рекорд работы балансирующего рынка за первый квартал 2021 г.

Американский CAISO зафиксировал новый рекорд работы балансирующего рынка за первый квартал 2021 г.

28 мая 2021, 17:48
Рубрика: За рубежом
Метки: США, CAISO
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Системный оператор американского штата Калифорния CAISO зафиксировал новый рекордный показатель на своем балансирующем рынке EIM (Energy Imbalance Market) – по итогам работы за первый квартал 2021 г. экономия суммарных затрат за счет географической диверсификации поставок электроэнергии составила $ 101 млн, превысив предыдущий рекорд $ 85,38 млн, установленный в первом квартале 2019 г.

Заметный рост электропотребления был частично связан с экстремальными холодами, которые в феврале 2021 г. затронули многие штаты на Среднем Западе и Юге США и привели, в числе прочего, к повышению цен на электроэнергию. Совокупная выгода от работы балансирующего рынка с момента его запуска в ноябре 2014 г. соответственно выросла до $ 1,28 млрд.

Целью EIM является оптимизация ценообразования при избытке дешевой ветровой и солнечной генерации, благодаря чему уменьшается необходимость снижать выработку ВИЭ-генерации в период избыточного предложения. Так, снижение недоотпуска электроэнергии, которого удалось избежать, за первый квартал 2021 г. составило 76 147 МВт*ч, а суммарно с 2014 г. – более 1 400 000 МВт*ч.

В настоящее время участниками EIM являются энергокомпании и организации девяти штатов: Калифорнии, Невады, Орегона, Вашингтона, Юты, Айдахо, Аризоны, Вайоминга и Нью-Мексико. В перспективе на рынок планируют выйти компании штатов Монтана, Южная Дакота, Небраска и Колорадо.

Официальный сайт CAISO

 

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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