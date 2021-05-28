Совет директоров РусГидро на заочном заседании 27 мая 2021 года принял к сведению информацию о перспективном проекте завершения строительства Крапивинской ГЭС.

В рамках соглашения о сотрудничестве между РусГидро и Кемеровской областью, подписанного в 2020 году, уже проведено инструментальное обследование состояния сооружений, результаты которого показали возможность завершения строительства гидроузла. Также были проведены работы по актуализации проекта с учетом современных требований и технологий гидротехнического строительства, в результате которых выявлена возможность увеличения мощности Крапивинской ГЭС до 345 МВт и выработки электроэнергии до 2,139 млрд кВт·ч в год В настоящий момент входящий в Группу РусГидро проектно-изыскательский институт «Ленгидропроект» приступил к разработке оценки воздействия проекта достройки на окружающую среду (ОВОС).

Помимо выработки экологически чистой, возобновляемой электроэнергии, завершение строительства Крапивинской ГЭС даст позитивный эффект для экологии и экономического развития региона. Водохранилище станции позволит регулировать сток реки Томь, накапливая воду в половодье и срабатывая ее в маловодные периоды года. Благодаря этому, качество воды в реке существенно возрастет. Водохранилище станет резервом чистой воды, обеспечивающим надежное водоснабжение, а также защитит территории Кемеровской и Томской областей от паводков. Проектом гидроузла предусмотрена дорога по гребню плотины, которая придет на смену паромной переправе.

Решение о завершении строительства Крапивинской ГЭС может быть принято РусГидро по результатам общественного обсуждения ОВОС, окончания проектных работ и получения положительного заключения Главгосэкспертизы, а также определения механизма финансирования, обеспечивающего экономическую эффективность проекта.

Строительство Крапивинской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томь в Кемеровской области было начато еще в 1976 году, но в 1989 году было приостановлено из-за проблем с финансированием – к тому моменту было выполнено порядка 50% работ. Сегодня Крапивинская ГЭС – единственный крупный гидроэнергетический объект в России, строительство которого было начато еще в советское время и не завершено до сих пор.

В феврале 2020 года РусГидро и Правительство Кемеровской области – Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве по проекту завершения строительства Крапивинского гидроузла. Проект достройки Крапивинской ГЭС включен в схемы и программы развития электроэнергетики России и Кемеровской области.