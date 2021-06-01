 
Контракты

В Ростове городской коллектор отремонтируют за 1,9 млрд рублей

В Ростове городской коллектор отремонтируют за 1,9 млрд рублей

1 июня 2021, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: Коммерсантъ

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Управление капитального строительства Ростова-на-Дону заключило контракт с ООО «СоюзДонСтрой» на реконструкцию городского коллектора №68, сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, сумма контракта превышает 1,9 млрд руб. Работы пройдут на участке коллектора по ул. Освобождения, 2 до ул. Железнодорожный Нижний проезд, 7А. Средства также предусмотрены на вывод из эксплуатации и консервацию одного из участков коллектора. Работы должны быть завершены к 30 апреля 2023 года.

Как сообщает пресс-служба, разрушение участка коллектора произошло в феврале 2010 года. По результатам обследования было установлено, что деформационные процессы продолжаются и могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Напомним, на проведение работ по реконструкции коллектора Правительство России направило 861,3 млн руб.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «СоюзДонСтрой» было учреждено в 2007 году в Москве. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициаром и генеральным директором предприятия является Сергей Борцов. Выручка компании в 2020 году составила 1,3 млрд руб., а чистая прибыль — 20,8 млн руб.

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Источник: Коммерсантъ

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