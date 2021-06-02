На Торгашинский хребет построят самую длинную в России лестницу

На портале госзакупок появился тендер на строительство лестницы на Торгашинский хребет в Красноярске за 47 млн рублей. Она станет самой длинной в России.

Как писали ДЕЛА.ru, лестницу хотят построить в районе базы отдыха «Гренада». По ней можно будет попасть на хребет после посещения Бобрового лога и Восточного входа на Столбы – и, что важно, пешком. Сейчас пеший маршрут на него пролегает через СНТ и не очень удобен. Также можно подняться прямо по склону, но такой путь осилит не каждый. Попасть на лестницу можно будет как через «Гренаду», так и по тропинке вдоль реки Базаихи, через которую для этого хотят построить мостик. В документации на проектирование было сказано, что на лестнице должны быть обустроены смотровые площадки с панорамными видами, а все архитектурные решения требуется вписать в ландшафт.



Сейчас проект готов, и Туристский информационный центр ищет подрядчика для строительства лестницы. Начальная цена контракта составляет 47 млн 57 тыс. рублей, средства выделяют из бюджета края. Аукцион состоится 7 июня, а работы по строительству должны быть выполнены до 1 ноября.

Согласно документам закупки, лестница будет металлической, а ограждения на ней и площадках выполнены из лиственницы. Под поручнями проложат скрытую неоновую ленту, которая обеспечит освещение. Всего на лестнице будет 1668 ступеней. Она станет самой длинной лестницей в России. На пути на вершину хребта разбросают видовые площадки шириной 2,25 метра. На них уложат покрытие из тротуарной плитки. На площадках со стороны склона будут установлены габионы, с противоположной стороны – ограждение. Помимо лестницы, на Торгашинском хребте – по его верху – обустроят пешеходную тропу, которую выполнят в виде тротуара шириной 2,25 метра и покроют плиткой. Там же расположится большая смотровая площадка. Но ее обустройство в закупку не входит.