В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума состоялось подписание нового договора о комплексном развитии территории производственной зоны «Коровино» на севере Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы».

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будет реализовано комплексное развитие территории промзоны «Коровино», общая площадь которой составит почти пять га. Инвестиции в проект превысят пять миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — почти 500 миллионов рублей в год, также будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест», — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, на участках планируется возвести более 80 тысяч квадратных метров недвижимости.

«В новом индустриальном квартале появится производственная и общественно-деловая застройка — каждая площадью 42 тысячи квадратных метров. Проект будет реализован в 2028 году», — добавил он.

В общей сложности реализация проектов КРТ позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.

Справочно:

Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект — около 1,8 млрд рублей в год. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована промзона Коровино на севере столицы.