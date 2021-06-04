РОСНАНО и Группа Синара в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание совместного фонда прямых инвестиций TECHNOMOTION FUND объемом 7 млрд руб. Документ подписали Председатель Правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов и Президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский.

Инвестиционный фокус фонда направлен на проекты в области машиностроения и приборостроения, создание новых и композитных материалов, защитных покрытий, роботизацию и автоматизацию, искусственный интеллект, аддитивные технологии, экологичные источники энергии и энергоэффективность и другие перспективные технологии.

«Компании, входящие в периметр Группы Синара, занимают лидирующие позиции в транспортном машиностроении. Объединяя усилия, мы уверены, что сможем вывести на рынок технологичные продукты, которые будут востребованы не только в транспорте и машиностроении, но и в других отраслях. Создаваемый фонд станет инструментом разделения рисков и ускорения внедрения глубоких инноваций в относительно консервативную отрасль», — заявил Сергей Куликов.

По словам Дмитрия Пумпянского, созданный фонд позволит компаниям укреплять ESG-принципы в своей работе и поддержать с помощью венчурного финансирования развитие новейших прорывных технологий.

«Учитывая накопленный опыт РОСНАНО, фонд будет осуществлять инвестиции в российские и зарубежные компании, реализующие востребованные нашими компаниями проекты по созданию продуктов, высокотехнологичного оборудования и услуг, инфраструктурные транспортные проекты, а также связанные с локализацией производства. Одним из таких стратегических направлений является создание экологичного транспорта, работающего на водородном топливе», — отметил Дмитрий Пумпянский.

Направления фонда являются перспективными с точки зрения экспортного потенциала — мировой объем рынка по направлению «мобильность и автономность», которое включает электрический и водородный транспорт составит более $2 трлн к 2030 году.

В Группу «РОСНАНО» входят Акционерное общество «РОСНАНО», Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.