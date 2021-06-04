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"Россети Юг" и "РТСофт" будут создавать отечественные инновационные технологии для электроэнергетики

Россети Юг и РТСофт будут создавать отечественные инновационные технологии для электроэнергетики

4 июня 2021, 16:24
Рубрика: Контракты
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ПМЭФ-2021
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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«Россети Юг» и «РТСофт» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Церемония подписания состоялась сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума. Соглашение нацелено на сотрудничество в области разработки и внедрения инновационных конкурентоспособных технологий для повышения эффективности электроэнергетического сектора.

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев и заместитель генерального директора АО «РТСофт» Ирина Пуйде. Соглашение предусматривает возможность разработки и внедрения импортонезависимых и высокотехнологичных конкурентоспособных технологий. Стороны намерены заниматься автоматизацией производства, прежде всего, систем управления технологическими процессами подстанций, многоуровневых систем информационной безопасности.

«Благодаря тесному взаимодействию будут созданы условия для разработки и внедрения высокотехнологичных инновационных решений. В частности, автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций нового поколения, многоуровневых систем информационной безопасности, а также систем аналитики и адаптивного диспетчерского управления энергорайоном со смешанной генерацией», - отметил генеральный директор компании «Россети Юг» Борис Эбзеев.

«Наша компания на протяжении более 20-ти лет создаёт высокоэффективные комплексы управления и защиты электроэнергетических объектов России. В настоящее время на площадках ПАО «Россети Юг» с нашим участием внедряются высокотехнологичные решения в части альтернативной генерации, адаптивных сетей, кибербезопасности. Отличительной чертой нашего сотрудничества является использование эффективных отечественных программно-аппаратных комплексов с высокой степенью технической новизны», - отметила заместитель генерального директора АО «РТСофт» Ирина Пуйде.

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Источник: Россети Юг

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