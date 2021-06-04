«Россети Юг» и «РТСофт» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Церемония подписания состоялась сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума. Соглашение нацелено на сотрудничество в области разработки и внедрения инновационных конкурентоспособных технологий для повышения эффективности электроэнергетического сектора.

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев и заместитель генерального директора АО «РТСофт» Ирина Пуйде. Соглашение предусматривает возможность разработки и внедрения импортонезависимых и высокотехнологичных конкурентоспособных технологий. Стороны намерены заниматься автоматизацией производства, прежде всего, систем управления технологическими процессами подстанций, многоуровневых систем информационной безопасности.

«Благодаря тесному взаимодействию будут созданы условия для разработки и внедрения высокотехнологичных инновационных решений. В частности, автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций нового поколения, многоуровневых систем информационной безопасности, а также систем аналитики и адаптивного диспетчерского управления энергорайоном со смешанной генерацией», - отметил генеральный директор компании «Россети Юг» Борис Эбзеев.