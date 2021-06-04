Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин выступил на одной из ключевых отраслевых панельных дискуссий «Будущее энергетики. Энергопереход» XXIV Петербургского международного экономического форума с участием заместителя Председателя Правительства России Александра Новака, министров энергетики иностранных государств и руководителей крупнейших компаний.

Как отметил Виктор Хмарин, Группа РусГидро, как флагман чистой энергетики в России и один из мировых лидеров в области гидроэнергетики, ориентирована на обеспечение надежного энергоснабжения и безопасного функционирования энергообъектов, устойчивое развитие производства электроэнергии с фокусом на чистую энергию и развитие энергетики Дальнего Востока.

РусГидро развивает и модернизирует низкоуглеродную генерацию, на которую уже сейчас приходится 81,5% от установленной мощности компании, прежде всего гидрогенерацию, включая малые ГЭС, а также СЭС и ВЭС. Компания активно внедряет гибридные объекты генерации с использованием ВИЭ для замещения дизельной генерации на удаленных и изолированных территориях.

Виктор Хмарин почеркнул, что использование энергетического гидропотенциала страны должно стать важной частью плана по декарбонизации национальной экономики. Сегодня гидропотенциал России освоен всего на 20%, и именно использование воды является экологически чистым способом получения электроэнергии.

Развитие гидрогенерации обеспечивает дальнейшее снижение выбросов парниковых газов в электроэнергетике, что является одним из факторов, позволяющих России выполнить свои международные обязательства в рамках Парижского соглашения по климату. Каждый миллион киловатт-часов, выработанных на ГЭС, предотвращает выброс 665 тонн углекислого газа.

Возведение ГЭС дает значимый мультипликативный эффект: от инженеров и строителей, до производителей оборудования и материалов. Чистая энергия ГЭС – конкурентное преимущество российской экономики, позволяющее российским компаниям, покупающим электроэнергию ГЭС, декларировать низкую углеродоемкость выпускаемой продукции. Для экспортно-ориентированных производителей потребление энергии ГЭС минимизирует риски уплаты углеродного налога.

В настоящее время РусГидро завершает строительство Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области мощностью 570 МВт. Компания реализует на Северном Кавказе четыре проекта малых ГЭС по программе ДПМ ВИЭ. Это две малые Красногорские ГЭС общей мощностью 49,8 МВт, которые возводятся в Карачаево-Черкесии, и еще два проекта МГЭС общей мощностью 29,1 МВт (Псыгансу в Кабардино-Балкарии и Башенная в Чеченской республике), отобранные в декабре 2020 года по итогам конкурса ДПМ-ВИЭ.

Отдельное внимание в своем выступлении Виктор Хмарин уделил необходимости развития в России гидроаккумулирующих станций в условиях преобладания в структуре генерации блоков атомных и тепловых электростанций, а также развивающейся ВИЭ-генерации с нерегулируемой выработкой. Глава РусГидро напомнил, что во всем мире ГАЭС являются самыми распространенными и эффективными промышленными накопителями энергии, обеспечивающие надежность и маневренность энергосистем. «ГЭС и ГАЭС десятилетиями были и еще долгое время будут безальтернативными крупными промышленными накопителями энергии и регуляторами работы энергосистем», – подчеркнул глава РусГидро.