В рамках мировой климатической повестки и общего направления по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу необходимо искать не пути отказа от традиционной генерации, а возможности по снижению воздействия углеводородной энергетики на окружающую среду. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак в рамках участия в дискуссии ПМЭФ «Адаптация к климатическим изменениям: вызовы и возможности». Вице-премьер рассказал, за счёт каких механизмов и стратегий Россия собирается снижать воздействие энергетики на окружающую среду, а также какова роль возобновляемых источников энергии в этой работе.

По словам вице-премьера, несмотря на растущий список стран, желающих отказаться от углеводородных источников энергии, тенденция по переходу на чистые источники энергии ставит всё больше вопросов в обществе крупных стран – потребителей энергоресурсов.

«Угольная отрасль сегодня занимает порядка 25% в мировом энергобалансе. Для чего её запрещать? Вместо запретов лучше ставить задачи повышения её энергоэффективности, внедрения самых современных технологий, снижающих выбросы в атмосферу. Если это экономическая борьба между различными производителями энергии, то она должна быть рыночной», – заметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что в вопросах воздействия энергетики на окружающую среду Россия занимает чёткую позицию, заключающуюся в необходимости повышения энергоэффективности, снижения углеродного следа продукции ТЭК, а также её энергоёмкости.

«Мы установили требование снизить выбросы попутного нефтяного газа, его утилизация должна быть не менее 95%, и в этой области компании за последние годы провели большую работу. Этот газ уже используется для выработки электроэнергии на месторождениях либо транспортируется для её выработки, часть газа закачивается в пласты. Мы должны продолжать работать в этом направлении. Наша задача – диверсифицировать традиционную энергетику», – добавил Александр Новак.

Ещё одним важным, по его словам, направлением для России остаётся развитие и реализация стратегии новой чистой энергетики.

«Буквально на этой неделе Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал новую программу по поддержке возобновляемой энергетики в России – солнечной и ветряной генерации. И несмотря на то что в энергобалансе их пока небольшая доля, мы фактически создали новую отрасль, которой у нас не было. Кроме того, мы занимаемся подготовкой проекта закона по введению в оборот зелёных сертификатов, которые позволят подтверждать экологичное потребление нашей энергии. Ещё два важных направления – развитие зарядной инфраструктуры, атомной и водородной энергетики», – сообщил вице-премьер.

Именно за счёт развития нового направления государственной энергетической политики – водородной энергетики – Россия могла бы в значительной степени улучшить свои показатели по выбросам в атмосферу, подчеркнул Александр Новак в ходе дискуссии «Тренд на декарбонизацию – как будет меняться мир» в рамках ПМЭФ. В своём докладе он подробно рассказал о долгосрочных планах России по работе на новом глобальном рынке чистой энергии и развитию водородной генерации и технологий.

Как отметил вице-премьер, перспективы производства водорода к 2050 году оцениваются от 27 млн до 1370 млн т.

«На сегодня в мире потребляется около 116 млн т водорода, включая 74 млн т в промышленности и нефтепереработке. С нашей точки зрения, перспективными направлениями роста могут стать транспорт, электроэнергетика и сооружения – на сегодня потребление в этих отраслях составляет лишь 10 тыс. т. Россия на этом рынке может обеспечить конкурентоспособную стоимость водорода из природного газа, а также за счёт электролиза воды на базе атомных станций. Мы ставим перед собой задачу создать экспортно ориентированное производство. По водороду мы вполне можем занять нишу около 20% на мировых рынках – это тот уровень, который мы занимаем по торговле газом и нефтью», – отметил Александр Новак.

Достижение заявленных целей было бы невозможным без параллельного развития технологий производства нового топлива, заметил вице-премьер. «Планируем разработать передовые отечественные водородные, полностью коммерциализированные технологии производства, крупнотоннажного хранения и транспортировки», – перечислил вице-премьер. Не менее важно развитие потребления водорода на внутреннем рынке – на транспорте, в ЖКХ и энергетике.

«Распоряжением Правительства уже утверждена “дорожная карта” до 2024 года по развитию водородной энергетики в Российской Федерации, подготовлена концепция развития водородной энергетики, формируется специальный проектный офис. Среди действующих мер – поддержка и субсидирование разработки НИОКР, различных технологий, строительства зарядной инфраструктуры для водородных автомобилей», – сказал вице-премьер.

По его мнению, наиболее перспективными регионами с точки зрения производства водорода могли бы стать субъекты Дальнего Востока, севера России, в том числе ЯНАО, а также приграничные западные и южные территории страны, где, в частности, могут быть созданы специальные кластеры водородных технологий, подчеркнул Заместитель Председателя Правительства.

«Создание водородных кластеров, научно-технической инфраструктуры, развитие ВИЭ и реализация механизмов господдержки, международного сотрудничества являются нашими стратегическими инициативами на этом направлении. Уже ведутся переговоры с Францией и Австралией по локализации технологий, заключено партнёрство с Германией. Подчеркну, что для России водород – очень важное направление новой энергетики, и мы планируем занять свою значительную нишу на мировых рынках», – добавил Александр Новак.

На площадке ПМЭФ Александр Новак также провёл двустороннюю встречу с главным исполнительным директором группы BP Бернардом Луни, в рамках которой обсуждалась работа компании в России, а также с генеральным секретарём, главным исполнительным директором Мирового энергетического совета Анджелой Уилкинсон, с которой вице-премьер детально обсудил подготовку России к проведению 25-го Мирового энергетического конгресса в Санкт-Петербурге в 2022 году и другую двустороннюю работу.