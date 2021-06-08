В Ростове-на-Дону на новую декоративную подсветку выделят больше 28 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте «Госзакупок».

Подрядчику необходимо выполнить строительно-монтажные работы, произвести замену кабеля, для этого нужно снять тротуарную плитку и уложить новые провода. После чего строители должны уложить плитку. Также сделать световые композиции на деревьях, а также обустроить покрытие из тротуарной плитки. Все указанные в муниципальном договоре работы строителям нужно выполнить на проспекте Ворошиловском и улице Советской.

Установку декоративного освещения необходимо выполнить в течение трех месяцев со дня заключения договора. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 18 июня, после этого имя победителя станет известно в течение нескольких дней.