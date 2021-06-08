 
Контракты

В Ростове на декоративную подсветку потратят больше 28 миллионов рублей

В Ростове на декоративную подсветку потратят больше 28 миллионов рублей

8 июня 2021, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника Строительство 
Источник: donday.ru

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В Ростове-на-Дону на новую декоративную подсветку выделят больше 28 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте «Госзакупок».

Подрядчику необходимо выполнить строительно-монтажные работы, произвести замену кабеля, для этого нужно снять тротуарную плитку и уложить новые провода. После чего строители должны уложить плитку. Также сделать световые композиции на деревьях, а также обустроить покрытие из тротуарной плитки. Все указанные в муниципальном договоре работы строителям нужно выполнить на проспекте Ворошиловском и улице Советской.

Установку декоративного освещения необходимо выполнить в течение трех месяцев со дня заключения договора. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 18 июня, после этого имя победителя станет известно в течение нескольких дней.

 

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Источник: donday.ru

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