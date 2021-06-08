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We are back: уральские турбины возвращаются на юг Казахстана

We are back: уральские турбины возвращаются на юг Казахстана

8 июня 2021, 17:36
Рубрика: Контракты
Метки: УТЗ, РОТЕК, КАЗАХСТАН
Отрасль: Машиностроение Электроэнергетика 
Источник: АО "РОТЕК"

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58 (Пятьдесят восемь!!!) лет назад на юге Казахстана, в древнейшем городе страны Тараз, начали работать две турбины Уральского турбинного завода. И все эти годы ТЭЦ-4 надежно обеспечивала жителей и предприятия региона электроэнергией и теплом.

2 июня 2021 года АО «РОТЕК и АО «Уральский турбинный завод» подписали с АО «Таразэнергоцентр» контракты на проектирование и реконструкцию этой электростанции. Проект будет реализован «под ключ» в соответствии с разработанными этапами в рекордные для таких объектов сроки (не более 3-х лет).

Председатель совета директоров АО «Таразэнергоцентр» Бакберген Мауленов: «Обеспечение надежного энерго и теплоснабжения жителей Тараза и промышленных предприятий региона – наша приоритетная задача. Именно на это, а также на необходимость модернизации генерирующих мощностей сделал упор Президент Республики Касым-Жомарт Токаев на майском совещании по вопросам развития электроэнергетической отрасли. Мы серьезно готовились к реконструкции станции и тщательно изучили оборудование всех мировых производителей. Выбор РОТЕКа и Уральского турбинного завода объясняется не только историческими корнями нашей станции, но и сугубо прагматическими соображениями - успешными реализованными проектами в Казахстане, высоким качеством и оптимальной стоимостью жизненного цикла оборудования. Наша компания инвестирует в создание новой энергетики Казахстана и намерена и дальше развивать стратегические партнерские взаимоотношения с уральскими производителями энергетического оборудования».

РОТЕК проектирует электростанцию, на которой будут установлены две современные паровые турбины Уральского турбинного завода общей мощностью 120 МВт. Проектировщик выбирает лучшие решения на рынке: генераторы поставит завод «Электротяжмаш-Привод», а модернизацию котлоагрегатов проведет Барнаульский котельный завод. Наши казахстанские партнеры получат новую станцию, отвечающую всем современным требованиям по экономичности, экологичности и надежности. РОТЕК рассчитывает на содействие в реализации проекта российских институтов поддержки экспорта, как это было ранее на проектах в Казахстане и Монголии.

Председатель совета директоров АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц: «Мы благодарны казахстанским партнерам за доверие к нашим решениям. Павлодарэнерго стало первой зарубежной компанией, внедрившей Систему прогностики ПРАНА. На севере Казахстана только за последние десять лет реализовано 16 проектов строительства новых или реконструкции действующих электростанций в Астане, Темиртау, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске. Только 1 апреля этого года мы запустили уральскую турбину на Астанинской ТЭЦ-2. А сегодня стартует наш новый проект уже на юге страны, в Таразе. Уверен, что мы нашли новых друзей на долгие годы вперед!».

 

АО «РОТЕК» (www.zaorotec.ru) – компания, специализирующаяся на проектировании и возведении «под ключ» сложных технологических и инфраструктурных объектов, разработке и промышленной эксплуатации программно-аппаратного комплекса прогностики состояния и мониторинга промышленного оборудования «ПРАНА», разработке и производстве компонентов для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлении, модернизации и обслуживании основного энергетического оборудования.

АО «Уральский турбинный завод» (www.utz.ru) – одно из ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству энергетического оборудования. УТЗ был основан в 1938 году и специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых турбин. Имеет значительный успешный опыт поставок энергетического оборудования на международном рынке. Председателем Совета директоров АО «УТЗ» и АО «РОТЕК» является Лифшиц Михаил Валерьевич.

 

 

 

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Источник: АО "РОТЕК"

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