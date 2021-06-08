Так, 58 уличных светильников установлены в Свердловском районе. Работы были проведены в рамках заключенных договоров на восстановление уличного освещения с администрациями Новопетровского, Красноармейского и Котовского сельских поселений.

В Новопетровском сельском поселении установлено 22 уличных светильника, в Красноармейском и Котовском - по 18. Также в 2020 году в рамках муниципального контракта было восстановлено уличное освещение по ул. Выставочная в Орле. Здесь установили 14 современных светодиодных светильников.

Отметим, что губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил филиал «Россети Центр Орелэнерго» за активное участие в реализации госпрограммы по созданию комфортной городской среды и существенный вклад в благоустройство региона.