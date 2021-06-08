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В 2020 году филиал "Россети Центр Орелэнерго" установил уличные светильники в 8 населенных пунктах Орловской области, обеспечив комфортной инфраструктурой несколько тысяч жителей региона

Так, 58 уличных светильников установлены в Свердловском районе. Работы были проведены в рамках заключенных договоров на восстановление уличного освещения с администрациями Новопетровского, Красноармейского и Котовского сельских поселений.

В Новопетровском сельском поселении установлено 22 уличных светильника, в Красноармейском и Котовском - по 18. Также в 2020 году в рамках муниципального контракта было восстановлено уличное освещение по ул. Выставочная в Орле. Здесь установили 14 современных светодиодных светильников.

Отметим, что губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил филиал «Россети Центр Орелэнерго» за активное участие в реализации госпрограммы по созданию комфортной городской среды и существенный вклад в благоустройство региона.

«Реализуемые нами мероприятия по модернизации и ремонту систем уличного освещения, прежде всего, направлены на обеспечение комфорта и безопасности жителей региона. Филиал активно участвует в конкурсах в качестве подрядчика и готов и дальше выполнять свои обязательства перед потребителями качественно и в срок», - отметил заместитель генерального директора – директора филиала «Россети Центр Орёлэнерго» Сергей Алёшин.

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Источник: Россети Центр

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