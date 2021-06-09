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Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на третий этап реконструкции железнодорожной станции Тихорецкая

Цель реконструкции - повышение пропускной способности участка сети Котельниково - Крымская в связи с планируемым увеличением объемов перевозок в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Узловая железнодорожная станция Тихорецкая расположена в городе Тихорецке Краснодарского края на пересечении линий Батайск – Кавказская и Краснодар – Сальск Северо-Кавказкой железной дороги.

Третьим этапом реконструкции предусмотрено переустройство станционных путей для обеспечения пропуска перспективных размеров движения пассажирских проездов дальнего следования и пригородного назначения, а также грузовых поездов.

Проект, рассмотренный Главгосэкспертизой России, предполагает изменение специализации путей станции, переустройство стрелочных переводов, комплексную реконструкцию инженерных сетей и систем. Также запланированы строительство производственных зданий и резервной автоматизированной дизельной электростанции, сооружение двух пунктов обогрева и выполнение иных необходимых работ.

Проектная документация разработана АО «Ленгипротранс». Застройщик – ОАО «Российские железные дороги».

Фото: trainpix.org

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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