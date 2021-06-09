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В Польше планируется передать в государственную собственность работающие на лигните электростанции к концу 2022 года

В Польше планируется передать в государственную собственность работающие на лигните электростанции к концу 2022 года

9 июня 2021, 17:24
Рубрика: За рубежом
Метки: ПОЛЬША
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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В Польше начались консультации по трансформации электроэнергетического сектора, которые продлятся до 28 июня 2021 г. Консультации посвящены планируемому выделению электростанций, работающих на лигните, из энергетических компаний с государственным капиталом – PGE (57,4% доля государства), Enea (51,5% доля государства) и Tauron (30,1% доля государства) во втором или третьем квартале 2022 г.

Ожидается, что компании выделят в отдельные активы предприятия по добыче каменного угля и лигнита, а также электростанции, работающие на лигните, и продадут их Государственному казначейству. Затем Казначейство консолидирует электростанции, работающие на лигните, в рамках компании PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, которая будет переименована в Национальное агентство энергетической безопасности (National Energy Security Agency, NABE). NABE будет осуществлять необходимые для поддержания эффективности работы станций инвестиции и постепенно выводить из эксплуатации угольные энергоблоки.

Планируемая реформа энергетического сектора поможет энергетическим компаниям в привлечении средств для «зеленых» проектов, поскольку банки уклоняются от поддержки компаний, производственная деятельность которых связана с углем. На долю угольных электростанций, которая по состоянию на конец 2020 г. составила 31 ГВт, приходится 68% установленной мощности генерации страны. Компаниям PGE, Enea и Tauron принадлежат 70 энергоблоков, работающих на каменном угле и лигните. При этом угольные когенерационные электростанции (ТЭЦ) не включены в реформу, так как они подлежат модернизации.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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