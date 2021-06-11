 
Контракты

В Уссурийске построят 2 дома для переселенцев из аварийного жилья

В Уссурийске построят 2 дома для переселенцев из аварийного жилья

11 июня 2021, 17:24
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В городе Уссурийске Приморского края в этом году начнут строить два многоэтажных дома по программе переселения из аварийного жилья, сообщает RosTender.info.

Служба единого заказчика-застройщика Уссурийска объявила 2 тендера на проектирование и возведение домов. Один из них планируют построить на улице Октябрьской, в районе здания № 132. Девятиэтажный дом будет включать 135 квартир, общая жилая площадь без балконов в нем составит 8,87 тыс. кв. м. Второй дом вырастет на улице Полушкина, около здания № 55. В пятиэтажке будет находиться 60 квартир, жилая площадь составит 2,3 тыс. кв. метров. У каждого дома будет благоустроенный двор с детской площадкой.

Заявки от строительных организаций на участие в тендерах принимают до 6 июля, 16 июля подведут итоги закупок. С победителем тендера по дому на Октябрьской городские власти готовы заключить контракт на 508,6 млн рублей, по дому на Полушкина – на 173,1 млн рублей. Подрядчики в течение 140 дней должны будут провести инженерные изыскания и подготовить проекты зданий. Ввести дома в эксплуатацию планируют через 1 год и 2 месяца.

Средства на строительство поступят из бюджетов края и города, а также из федерального бюджета в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе на 2019 – 2025 годы».

 

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Источник: РосТендер

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