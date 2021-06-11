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11 июня 2021, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Электроэнергетика
Отвечающее за все городское освещение МКП «Ростгорсвет» объявило конкурс на модернизацию уличного освещения в Ростове. Сумма контракта составляет 1,18 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Главной целью данной закупки является экономия электроэнергии при эксплуатации уличного освещения в городе. В «Ростгорсвете» подсчитали, что это возможно в том случае, если заменить более 38 тысяч светильников и 25 прожекторов, которые обеспечивают декоративную подсветку памятников. Этого можно достичь только при установке современных энергоэффективных светильников. В итоге замена светильников позволит сэкономить до 50% средств, выделяемых на освещение.
Еще одним плюсом данного контракта станет то, что это позволит обеспечить единообразие наружного освещения. Например, избежать того, что Большая Садовая сейчас освещается холодным светом, а соседний Ворошиловский проспект — теплым. Исключение сделают для переходов, что позволит их выделить.
Отметим, что это первый опыт для муниципалитета с заключением энергосервисного контракта. Суть его в том, что город привлекает для модернизации инвестора, который установит новые светильники. Полученную выгоду город и инвестор поделят.
Конкурс был объявлен еще в конце апреля, но затем его приостановили по жалобе одного из участников. После внесения изменений в документацию закупку возобновили. Имя победителя станет известно в начале июля. После заключения контракта на замену светильников у инвестора будет 150 дней.
Фото: Роман Неведров
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