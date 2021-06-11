ООО "НБС-Сибирь" (Красноярск) получило контракты на строительство подъездных дорог к Высокогорскому мосту - седьмому на Енисее и самому северному в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщалось, контракты предполагают строительство участка дороги "Красноярск - Енисейск - Высокогорский" протяженностью 6,8 км и "Обхода Высокогорского" протяженностью 3,66 км. Начальная цена контрактов - 867,04 млн рублей и 414,4 млн рублей, соответственно.

Оба договора будут исполняться по принципу жизненного цикла: подрядчик не только проведет дорожно-строительные работы, но и будет содержать объекты на протяжении трех лет. Работы по строительству участка протяженностью 6,8 км должны быть завершены до 30 сентября 2022 года, по "Обходу Высокогорского" - до 25 июля 2022 года.

По данным на сайте госзакупок, в конкурсах также участвовали ООО "УСК "Сибиряк" и АО "Лесосибирск-Автодор". Согласно протоколам, предложение победителя - "НБС-Сибирь" - соответствует начальной цене.

Как сообщалось, в октябре 2020 года АО "Мостострой-11" (Сургут) приступило к строительству двухполосного Высокогорского моста протяженностью 2 км в Енисейском районе Красноярского края. Предельная стоимость строительства моста с учетом подходов к нему оценивалась в 8,3 млрд рублей, из них 6,01 млрд рублей отведены на работы "Мостостроя-11".

Строительство моста планируется завершить до 30 ноября 2023 года.

Предполагается, что мост обеспечит устойчивую круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом, а также позволит увеличить коммерческую скорость грузо- и пассажиродоставки на дистанции от Енисейска до поселка Северо-Енисейский в 3-4 раза. В настоящее время в районе поселка Высокогорский через Енисей летом ходит паром, а зимой работает ледовая переправа, скорость движения по которой не превышает 20-25 км/ч.

Кроме того ожидается, что строительство моста позволит ускорить реализацию инвестпроектов компаний "Полюс Красноярск", "Васильевский рудник", "Соврудник", Segezha Group, Горевского и Новоангарского обогатительных комбинатов (оба контролируются ГМК "Сплав", специализируются на добыче свинцово-цинковых руд - ИФ).

ООО "НБС-Сибирь" создано в феврале 2004 года, специализируется на строительстве асфальтобетонных и грунтовых автодорог, мостов и водопропускных искусственных сооружений. Учредители - группа физлиц.