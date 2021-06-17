Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на создание завода на территории Особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» расположена в Тямшанской волости Псковской области. Эта площадка для бизнеса наделена специальным юридическим статусом, который дает инвесторам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.

В ходе реализации проекта, одобренного экспертами Главгосэкспертизы России, резидент «Моглино» газовая компания ООО «Елме Мессер Рус» (дочернее предприятие эстонско-немецкого ELME MESSER GAAS) построит здесь завод по разделению воздуха и производству сжиженных технических и медицинских газов - кислорода, азота и аргона общей мощностью 90 тыс. тонн в год. Первое инвестиционное соглашение о реализации объекта компания и Администрация Псковской области заключили в рамках Петербургского международного экономического форума в 2019 году. Реализация проекта позволит расширить сеть поставок и увеличить продажи в Северо-Западном округе и Центральной России. Значительная часть продукции будет экспортироваться в Республику Беларусь и страны ЕС.

В составе комплекса построят административно-бытовой и производственный корпуса, технические модули управления и контроля качества продуктов, здание насосной и водоподготовки, котельную, дизель-генераторную установку. На территории завода разместят емкости хранения каждого вида производимых газов, обустроят площадку отгрузки готовой продукции, а также место технологического отстоя грузовых автомобилей перед погрузкой и стоянку для легковых автомашин. Кроме того, здесь установят накопительные емкости и очистные сооружения поверхностного стока и автовесы, организуют площадки для отдыха сотрудников и водителей, контейнерную площадку для твердых бытовых отходов.

Генеральный проектировщик объекта – ООО «АИКОМ».

Фото: inv-reg.ru