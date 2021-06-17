«Россети Ленэнерго» успешно апробируют дистанционное управление оборудованием подстанций из центров управления сетями компании с применением автоматизированных программ переключений. Тестовое автоматическое переключение с применением технологии на базе СК-11 состоялось на оборудовании подстанции 110 кВ «Конная» – из диспетчерского пункта Северного высоковольтного района Центра управления сетями успешно выведены в ремонт и затем введены в работу выключатели, секции шин, трансформаторы 110 кВ.

Технология значительно повышает производительность труда оперативного персонала сетевой компании и снижает вероятность ошибки оперативного персонала при производстве плановых переключений и ликвидации технологических нарушений.

Функционал протестирован на наиболее типичных для оперативно-технологического управления операциях. Испытания показали возможность сокращения в несколько раз времени на переключения в электроустановках. Телеуправление предусматривает постоянный контроль за состоянием оборудования и получение в онлайн-режиме подтверждений выполнения команд.

До конца 2022 года дистанционное управление оборудованием подстанций будет внедрено на 35 объектах электросетевой компании.

«Испытания подтвердили возможность массового применения технологии, позволяющей осуществить переход на качественно новый уровень оперативно-технологического управления в электроэнергетике», — отмечает начальник оперативно технологического управления по филиалу «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» Алексей Буторин.

Проект реализуется в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030».