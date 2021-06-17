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В подмосковном Домодедове построят масштабный индустриальный парк

В подмосковном Домодедове построят масштабный индустриальный парк

17 июня 2021, 13:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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В подмосковном городе Домодедово построят индустриальный парк «Южный». Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера проекта — компании HD Development.

Земельный участок площадью 77 га находится в 31 км от МКАД и в 13 км от города Домодедово. Часть этой территории компания застроит самостоятельно. Здесь планируется в течение трех лет возвести складской комплекс площадью 230 тыс. кв. метров. Другую часть компания поделит на земельные участки площадью 1-3 га и продаст.

По словам генерального директора HD Development Леонида Капрова, на участке площадью до 3 га можно построить до 20 тыс. кв. метров, это средняя площадь для арендатора класса А в логистическом комплексе. «Собственники земельных участков смогут полностью спроектировать и возвести здесь отдельно стоящее здание под специфику своих производственных и складских задач. Участки можно приобрести под застройку, или build-to-suit от HD Development. Кроме того, резиденты смогут привлекать и сторонних подрядчиков на строительство объектов», - прокомментировал он.

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Источник: stroygaz.ru

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