Управление дорожного хозяйства Башкортостана определила подрядчика на ремонт участка трассы Белорецк – Учалы – Миасс в Учалинском районе. Работы планируют закончить в сентябре 2023 года.

Ремонт будет профинансирован из бюджета Башкортостана в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начальная стоимость контракта – 112,7 млн рублей.

На конкурс поступила только одна заявка от АО «Башкиравтодор», который предложил максимальную цену. Договор заключат именно с этой компанией. Начать ремонт двухполосного участка дороги протяженностью 9 км планируется 1 января 2022 года и закончить 15 сентября 2023. «Башкиравтодор» также отремонтирует 6 км дороги Иглино – Красный Восход. Заявка компании была единственной с максимальной ценой 124,84 млн рублей.

Кроме того, «Башкиравтодор» получил контракт на строительство дорог в микрорайоне «Восточный» села Бураево 207,1 млн рублей. Позднее компания выставила на аукцион договор стоимостью 198,8 млн рублей. По такой же схеме «Башкиравтодор» отрабатывает контракт на строительство дороги в жилом районе «Прибрежный» Стерлитамака. Компания получила подряд за 231,3 млн рублей и отдала его предприятию из села Бураево «Дорстандарт» за 213,15 млн рублей.

Фото: «Башкиравтодор»