18 июня 2021 года в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Ленэнерго».

Акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год. Приняты решения о распределении прибыли по результатам 2020 года и о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2020 года. Объём дивидендов по обыкновенным акциям составил 2,24 млрд рублей; по привилегированным акциям - 1,41 млрд рублей. Утверждён Устав Общества в новой редакции.

Избран новый состав Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», в который вошли (должности указаны на момент выдвижения):

Рюмин Андрей Валерьевич, генеральный директор ПАО «Россети»;

Кузьмин Игорь Анатольевич, и.о. генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»;

Гребцов Павел Владимирович, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;

Майоров Андрей Владимирович, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»;

Краинский Даниил Владимирович, заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»;

Полинов Алексей Александрович, советник генерального директора ПАО «Россети», заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго»;

Пикин Сергей Сергеевич, директор Фонда энергетического развития.

Дрегваль Сергей Георгиевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга;

Бондарчук Андрей Сергеевич, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга;

Малухин Алексей Геннадьевич, первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга;

Герман Александр Викторович, заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;

Церетели Елена Отарьевна, директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»

Голубева Екатерина Сергеевна, начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г.

Членами Ревизионной комиссии избраны (должности указаны на момент выдвижения):

Ковалева Светлана Николаевна, директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Царьков Виктор Владимирович, первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Тришина Светлана Михайловна, заместитель начальника департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Тотьмянин Олег Николаевич, главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Богачев Игорь Юрьевич, главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Аудитором Общества утверждено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10).

Компания ПАО «Россети Ленэнерго» является дочерним обществом ПАО «Россети», управляет 80248 км линий электропередачи, 25512 подстанций трансформаторной мощностью более 34,8 ГВА классом напряжения 0,4-110 кВ на территории: Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Глава компании – и.о. генерального директора Игорь Кузьмин.