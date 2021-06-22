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В Тульской области построят коттеджный поселок для медицинских работников

В Тульской области построят коттеджный поселок для медицинских работников

22 июня 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Коттеджный поселок для медицинских работников начнут строить в 2022 году в Тульской области, площадь индивидуальных жилых домов будет варьироваться от 120 до 140 кв. метров. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"Заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко доложила о планах по строительству коттеджного поселка для медиков. Земельный участок под него уже подобран. Планируется построить порядка 20 индивидуальных жилых дома площадью 120-140 кв. м. Строительство должно начаться в следующем году", - говорится в сообщении.

Как отметил сегодня на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин, в Тульской области остро стоит вопрос нехватки кадров в системе здравоохранения. И одним из вариантов его решения является предоставление жилья медицинским работникам.

"Постепенно мы решаем этот вопрос, компания ДОМ.РФ передала в региональную собственность 100 квартир для предоставления медикам. Я поручал отремонтировать их, чтобы специалисты, которые приходят работать в наши медучреждения, сразу же могли переехать в новое жилье", - отметил глава региона.

По данным правительства региона, из 100 выделенных квартир 26 уже переданы врачам, среди них 21 специалист, приехавший из других регионов, и пять жителей Тульской области. Еще пять трехкомнатных квартир планируется предоставить врачам с детьми. В остальных квартирах пока идет ремонт. В 2021 году за счет регионального бюджета планируется приобрести еще 25 квартир для медиков в муниципальных образованиях Тульской области.

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Источник: ТАСС

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