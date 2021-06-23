Покрытие мобильной связью федеральной трассы Чуйский тракт на территории Республики Алтай потребует около 425 млн рублей. Региональные власти планируют получить на эти цели средства из федерального бюджета, сообщил во вторник и.о. министра цифрового развития региона Николай Степанов.

"По предварительным расчетам, общая стоимость работ по обеспечению федеральной трассы услугами мобильной связи, включая затраты на базовые станции, линии электропередач, трансформаторные подстанции понижающего плана и технической дороги, составляет порядка 425 млн рублей. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предлагается рассмотреть возможность выделения республике, как высокодотационному субъекту, в рамках госпрограммы "Информационное общество" бюджетных ассигнований на финансирование в 2021-2022 и последующих годах мероприятий по обеспечению дороги Р-256 Чуйский тракт доступом к услугам мобильной связи на участках вне зоны охвата сотовых операторов", - сказал Степанов во время Дней Республики Алтай в Совете Федерации.

Он пояснил, что из-за отсутствия мобильной связи на участках трассы автомобилисты не могут вовремя сообщить об экстренных ситуациях, что делает дорогу небезопасной. Мобильная связь поможет внедрить на трассе интеллектуальную транспортную систему и установить дорожные камеры.

Ранее глава региона Олег Хорохордин сообщал, что более половины протяженности Чуйского тракта в Республике Алтай, а также почти 40 населенных пунктов не обеспечены сотовой связью.

Чуйский тракт - федеральная автомобильная дорога, проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. По версии журнала National Geographic, входит в десятку красивейших дорог мира.