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"Нижновэнерго" ввело дополнительные энергомощности для развития Нижне-Волжской набережной

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» осуществили технологическое присоединение к электросетям новой подсветки легендарного памятника на Нижне-Волжской набережной катера «Герой».

Для обеспечения надежного электроснабжения подсветки и будущего освещения набережной энергетики установили трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА. Новое освещение знаменитого корабля появится к юбилею Нижнего Новгорода в 2021 году в рамках программы «Среда 800». А работы по благоустройству всей набережной завершатся в конце июля.

Катер расположен у подножья Чкаловской лестницы у самого края набережной в Нижнем Новгороде. Баркас был построен более 100 лет назад. Он принимал участие в составе Волжской военной флотилии в боях Гражданской войны и в битве под Сталинградом в 1942-1943 годах. На постамент он был установлен в 1985 году в честь 40-летия Великой Победы.

«Нижне-Волжская набережная преображается. Это лицо города, одна из самых красивых прогулочных зон в Нижнем Новгороде. Энергетики подготовили базовую инфраструктуру для продолжения реконструкции и благоустройства набережной. Новых энергомощностей хватит не только для подсветки катера, но и для новых инфраструктурных объектов – летней сцены и зимнего катка», - сказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директора филиала Дмитрий Прохоров.

Отметим, что «Нижновэнерго» в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода проводит комплекс работ по модернизации электросетевого комплекса. Работы по замене опор линий электропередачи (ЛЭП), очистке городского пространства от навесов проводов, обновлению фасадов трансформаторных подстанций и железных опор ЛЭП будут проведены на 38 улицах в исторической части, а также в 10 скверах и парках города.

В апреле электросетевая компания завершила работы по технологическому присоединению парка Швейцария. В рамках комплексного благоустройства парка энергетики присоединили 2,7 мегаватт энергомощностей. В начале июня завершено технологическое присоединение нового светомузыкального фонтана на Нижне-Волжской набережной. Для обеспечения надежного электроснабжения энергетики установили трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА.

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Источник: Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго

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