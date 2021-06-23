Цифровой двойник поможет улучшить систему северного завоза

Роль северного завоза в жизнеобеспечении изолированных территорий Дальнего Востока и Арктики, а также же лучшие практики его организации обсудили участники круглого стола «Северный завоз 2.0: перспективы развития и пути оптимизации». В мероприятии приняли участие парламентарии, руководители Минвостокразвития России, региональных органов власти, ГК «Росатом», представители бизнеса.

В ходе круглого стола были выработаны направления развития и оптимизации северного завоза на основе использования современных цифровых технологий, сформированы предложения по повышению эффективности поставок, оптимизации затрат, детальной проработке направлений для развития и поддержания уровня надежности северного завоза.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков отметил, что вопросы снабжения жителей Крайнего Севера основными жизненно важными товарами, продовольствием, нефтепродуктами в преддверии зимнего сезона является важнейшей задачей, от решения которой зависит жизнь населения.

«Минвостокразвития совместно с Востокгоспланом разрабатывают цифрового двойника северного завоза. Этот инструмент покажет, как сейчас осуществляется северный завоз и, на базе массива данных, смоделирует работу в будущем. Таким образом, мы сможем понять, какие конкретно инфраструктурные объекты необходимо создать, чтобы обеспечить оптимизацию северного завоза и выработать лучшие практики. Мы сможем детальнее разобраться в экономике и логистике института северного завоза в России. Решения и предложения, которые будут сегодня сформированы профессиональным сообществом, мы обязательно используем на практике», – замглавы Минвостокразвития.

Советник министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Ольга Смирнова обратила внимание на дефицит предупреждающих научных разработок и эффективных форм материально-технического обеспечения регионов северного завоза. По ее словам, необходима серьезная системная работа в этом направлении: «Нужно увидеть северный завоз в системе хозяйственного механизма страны, а не рассматривать его, как отдельный элемент, сформировать способы эффективной организации финансирования – это разработка перспективных технологий, стимулирование новых экономических структур, формирование современных методов контроля. Все это должно опираться на системную научную проработку».

По мнению члена комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам, представителя от Республики Коми Ольги Епифановой, северный завоз должен координироваться на федеральном уровне, необходимо создать единое нормативно-правовое регулирование. В частности, для территории северного завоза предлагается увеличить срок расчетов с поставщиками с 90 до 180 дней минимум, освободить от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость услуги по перевозке грузов в рамках северного завоза и законодательно закрепить унифицированную схему осуществления северного завоза.

Директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов представил предложение по совершенствованию северного завоза. Проект «Цифровой двойник» северного завоза позволит обеспечить прозрачность перевозки грузов, повысить его эффективность, снизить риски, сократить стоимость доставки товаров и расширить их ассортимент.

«Сегодня мы собрали полную базу данных по Якутии, смоделировали более 2000 маршрутов. В настоящее время разрабатываем оптимизационную модель, которая будет включать 1500 единиц транспорта, 65 портов и перевалок, более 600 населённых пунктов, более 200 аэропортов и аэродромов, более 35 поставщиков. То есть все цепочки поставок будут прозрачны и можно посмотреть, как их оптимизировать. Это система поддержки принятия решений, она подскажет, какие есть варианты и возможности поставок в тот или иной поселок, какова стоимость поставок, какой маршрут, какие объемы необходимы с учетом остатков на складах», – рассказал Кузнецов.

Реализация проекта позволит оперативно управлять логистическими цепями поставок социально значимых товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории, принесет значимый экономический и социальный эффект, будет способствовать повышению качества жизни северян.