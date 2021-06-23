Проекты Нижегородской области презентовали АНО «Нижегородский НОЦ», ФБУ «Нижегородский ЦСМ» и АНО «Центр 800».

Нижегородские разработчики при поддержке правительства Нижегородской области представили передовые цифровые решения региона на Всероссийской конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). В обходе экспозиции приняли участие Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, а также другие гости и участники конференции.

«Год от года растёт уровень проведения конференции. Это действительно становится главным цифровым мероприятием нашей страны. Мы видим, что город и область активно развиваются с точки зрения цифровой трансформации. Огромное внимание уделяется созданию условий для бизнеса. Одно только количество стартапов – а их в регионе за последнее время было более тысячи – говорит о том, что здесь правильная среда. И количество IT-специалистов по отношению к общей численности населения одно из самых высоких. Нижний Новгород всё больше ресурсов со всей страны и мира стягивает под интересные проекты и задачи», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Как сообщил губернатор Нижегородской области, площадка «ЦИПР» постоянно развивается.

«В этом году в Нижнем Новгороде собралось более 450 спикеров, более 4 тысяч участников, проходит 70 мероприятий. Информационные технологии и цифровизация – это приоритетные направления, и наличие такого форума очень востребовано. Выбран интересный формат – подведение итогов пятилетки и обсуждение того, что планируем на ближайшее время. Точек зрения может быть много, но с одним не поспоришь точно: отрасль IT показала хороший рост в период пандемии. Конечно, есть барьеры и вызовы, на которые мы должны ответить. В частности, отрасль развивалась бы ещё быстрее, если бы была обеспечена кадрами. Сейчас наша главная задача – расширение программ подготовки специалистов в сфере информационных технологий, в первую очередь в области искусственного интеллекта. Наш регион готов к цифровой трансформации, и мы будем пользоваться этим шансом», – отметил Глеб Никитин.

На экспозиции «ЦИПР» представлены стенды госкорпораций «Ростех» и «Росатом», холдинга «Росэлектроника», департамента информационных технологий города Москвы, а также НОЦ Нижегородской области, ФБУ «Нижегородский ЦСМ», компаний «Ростелеком», Sitronics Group, «Мегафон», Сбербанка и платформы «Мой офис».

Проекты от Нижегородской области представили АНО «Нижегородский НОЦ», АНО «Центр 800» и ФБУ «Нижегородский ЦСМ». В том числе на стенде Нижегородского НОЦ гостям презентовали распределительный IT-кампус, квартал высоких технологий 1221, инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина». Также продемонстрировали разработки нижегородских учёных. Это шесть проектов мирового уровня: биосовместимые и биоразлагаемые полимеры, автоматизированный диагностический комплекс неразрушающего контроля напряжённого состояния рельсовых плетей, комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД 3-го поколения, аппаратно-программный комплекс «Скрин-Варио» для скрининговой оценки функциональных состояний сердца и регуляторных систем организма, цифровые устройства управления и защиты интеллектуальных электрических сетей, новый инструмент телекардиомониторинга.

Шестая конференция «ЦИПР» проходит 23–25 июня в Нижнем Новгороде, на Нижегородской ярмарке. «ЦИПР» – одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и выполнения национального проекта «Цифровая экономика», реализуемого в стране по указу Президента Владимира Путина. Тема первого дня конференции – «Новый облик цифровой пятилетки 2021–2025». Сессии конференции затронут все аспекты технологического развития, включая ключевые тренды и необходимые шаги для устойчивого развития технологий. С полной деловой программой «ЦИПР» можно ознакомиться по ссылке: https://cipr.ru/schedule/. Трансляцию пленарного заседания, панельных дискуссий и других мероприятий можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCgRUtPG3HnJ9PNKsJ-6WFGA.

Ранее Владимир Путин отметил, что цифровая экономика — «это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы».