Решение о реализации проекта по строительству инфекционной больницы принято на заседании правительства Новосибирской области. Реализация проекта предполагает заключение соглашения о государственно-частном партнерстве. Стоимость объекта оценили в 5 млрд руб. Госпиталь будет построен в поселке Садовом Новосибирского района.

Мощность больницы — 504 места. Ориентировочная общая площадь — более 35 тыс. кв. м. Оператором по целевой эксплуатации объекта станет ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница № 1». Оператором по техническому обслуживанию — частный партнер. Инициатором проекта ГЧП в отношении финансирования выступает ООО «Проекты развития 2».

«Министерством здравоохранения Новосибирской области и ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница № 1» с учетом согласованных с инициатором проекта технико-экономических параметров объекта и предпроектных материалов, подготовлен и утвержден проект задания на проектирование», — отметил Константин Хальзов.

Ранее сообщалось, что инфекционная больница будет аналогична проекту, который реализовали в Казани в прошлом году. Ориентировочная стоимость строительства объекта оценивается в 4,5 млрд руб.