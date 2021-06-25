Динамика цен на медь (LME.Copper, USD за тонну)

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина Министерство экономического развития предложило введение экспортной пошлины на металлургическую продукцию с 1 августа и до конца года.

Основание

За пять месяцев года экспортные цены на цветные металлы выросли на 50 процентов в годовом выражении.

Рост мировых цен влечет удорожание металла на внутреннем рынке, из-за этого дорожает кабельно-проводниковая продукция, дорожает строительство социальных и инфраструктурных объектов, жалуются подрядчики, увеличиваются риски срыва сроков.

Под давлением такого роста внутренних цен начинают рваться хозяйственные связи, начинает идти отказ от уже заключённых контрактов, а впереди у нас процедура контрактации на 2022-2024 годы.

По словам М. Решетинкова, главы Минэкономразвития, нет предпосылок к снижению цен на металлы до конца года.

"Предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно", - заявил М.Решетников. «Они затронут широкую номенклатуру товаров, включая металлопрокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, медь, никель, алюминий низкой степени передела».

Ожидания

По оценке Первого вице-премьера А. Белоусова, пошлины принесут в бюджет 113-114 млрд рублей по чёрным металлам и порядка 50 млрд по продукции цветной металлургии - это 20-25% сверхприбыли, которую получают компании от благоприятной конъюнктуры мировых рынков.

Средства, вырученные от пошлин, планируется направить на компенсацию удорожания строительства бюджетных объектов и предотвратят срыв строек, необходимых стране социальных объектов, инженерных, транспортных.

С другой стороны, металлургические предприятия, с большой долей вероятности, получат дополнительные издержки, в связи с чем важно, чтобы не прекратились инвестиции и не сократился рост производства.

Принятые меры ставят под удар низкоморжинальных производителей из-за вероятности отрицательной рентабельности.

К примеру, уже сегодня акции горно-металлургических компаний отреагировали на эту новость резким снижением.

По мнению аналитиков "Атона", пошлины подразумевают долгосрочное ограничение прибыли в секторе при сохранении цен на сырье на текущих уровнях в 2022 году. В этом случае влияние данного фактора на EBITDA в годовом исчислении обещает быть огромным - "Русал" (наиболее уязвимый из всех игроков сектора) может потерять до 27% EBITDA, НЛМК - 18%.

Подобные меры практикуются в Китае, ЮАР, Австралии и еще в ряде странах. На определенный период времени подобные вещи допустимы, но нужно этот маневр делать очень осторожно, чтобы не повредить рентабельности и прибыльности бизнеса.

Хочется отметить, что существуют риски замещения нашего металла экспортерами из других стран и вернуться на эти рынки будет сложно, особенно на фоне торговых барьеров. Уже сегодня в зарубежных СМИ пестрят заголовки о том, что мы «добровольно освобождаем место на рынке».

По мнению кабмина, введение пошлин - это защита внутреннего потребителя, а не наказание металлургов.

Сейчас никто не может гарантировать, не повториться 2018 год, когда Китай начал осуществлять демпинг цен на металл и они резко пошли вниз.

Однако, мы видим, на сколько сегодня цены на металлы волатильные и наблюдаемый нами рост цен нельзя рассматривать как постоянный. Динамику цен нужно рассматривать только в длительный период тем более что дефицит металлов (главным образом в Китае) не исключает дальнейшего роста цен.

А что же медь ?

Многие участники финансового рынка считают медь индикатором мировой экономики, тк их динамики роста и падения идентичны.

В последнее время медь была лидером среди промышленных металлов, торгуемых на Лондонской бирже металлов. В середине июня у меди выдалась тяжелая неделя, но с другой стороны это отличная возможностью докупить бумаги добывающих компаний и нарастить длинные позиции по меди, поскольку они по-прежнему сохраняют потенциал роста к новым максимумам.

Достигнув нового максимума в мае, медь начала корректироваться, но на прошлой неделе цена продолжила снижаться, и 18 июня медь потеряв более 15% с максимумов 10 мая.

Нестабильности цены на медь добавило заявление члена FOMC Джеймса Булларда, в котором говорилось, что для борьбы с растущим ценовым давлением возможно повышение ставок уже в 2022 году.

Однако, причины для роста цен на медь остались прежние:

1. Огромные денежные потоки мировых финансовых систем хлынули на сырьевые рынки.

2. Медь остается важным градиентом «зеленых» инициатив. Аналитики Goldman Sachs назвали медь «новой нефтью» и без нее невозможно снижение потребности в углеводородных ресурсах.

3. Запасы меди сокращаются из-за растущего спроса. На запуск новых рудников уходит восемь-десять лет.

Однако невозможно точно определить дно падающего рынка, поскольку цены склонны опускаться намного ниже, чем того требуют фундаментальные факторы или здравая логика.

Производителям КПП

Остается надеяться, что меры будут сбалансированы и позволят металлургии и нам, производителям зависящим от меди, не впасть в кризис и продолжить развитие.

Что же, мы живем в эпоху перемен. Наверное, сбылось какое-то древнекитайское проклятье и теперь все мы обречены бороться за выживание, постоянно переделывая свои планы и придумывая, как в очередной раз обойти нависающие угрозы.

Аналитическую записку подготовила Анна Заславская, руководитель отдела маркетинга КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" в рамках проекта Expert.Аналитика

Проект Expert.Аналитика был запущен порталом RusCable.Ru совместно с КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» на домене expert.ruscable.ru. В простых и коротких отчетах содержится аналитическая информация по кабельной отрасли, публичные и закрытые данные, полезные подборки, базы данных и другая информация, полезная понимания и прогнозирования процессов, происходящих на рынке кабеля и провода. Для анализа мы ипользуем базы данных портала RusCable.Ru, Ассоциации Электрокабель, Росстат, открытые источники, сервисы для проверки компаний рынка и др. источники.