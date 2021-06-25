RusCable Insider #225 - Xinming на обложке.
Дым ВХЗ. Интервью с Иваном Лобановым. Робот-червяк и нейрозарождение
25 июня 2021, 17:45
Рубрика: Новости портала
Метки: МЕДЬ, МЕТАЛЛЫ, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ЭКСПЕРТ-АНАЛИТИКА, АНАЛИТИКА
Отрасль: Металлургия Кабельная промышленность
Динамика цен на медь (LME.Copper, USD за тонну)
По поручению премьер-министра Михаила Мишустина Министерство экономического развития предложило введение экспортной пошлины на металлургическую продукцию с 1 августа и до конца года.
За пять месяцев года экспортные цены на цветные металлы выросли на 50 процентов в годовом выражении.
Рост мировых цен влечет удорожание металла на внутреннем рынке, из-за этого дорожает кабельно-проводниковая продукция, дорожает строительство социальных и инфраструктурных объектов, жалуются подрядчики, увеличиваются риски срыва сроков.
Под давлением такого роста внутренних цен начинают рваться хозяйственные связи, начинает идти отказ от уже заключённых контрактов, а впереди у нас процедура контрактации на 2022-2024 годы.
По словам М. Решетинкова, главы Минэкономразвития, нет предпосылок к снижению цен на металлы до конца года.
"Предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно", - заявил М.Решетников. «Они затронут широкую номенклатуру товаров, включая металлопрокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, медь, никель, алюминий низкой степени передела».
По оценке Первого вице-премьера А. Белоусова, пошлины принесут в бюджет 113-114 млрд рублей по чёрным металлам и порядка 50 млрд по продукции цветной металлургии - это 20-25% сверхприбыли, которую получают компании от благоприятной конъюнктуры мировых рынков.
Средства, вырученные от пошлин, планируется направить на компенсацию удорожания строительства бюджетных объектов и предотвратят срыв строек, необходимых стране социальных объектов, инженерных, транспортных.
С другой стороны, металлургические предприятия, с большой долей вероятности, получат дополнительные издержки, в связи с чем важно, чтобы не прекратились инвестиции и не сократился рост производства.
Принятые меры ставят под удар низкоморжинальных производителей из-за вероятности отрицательной рентабельности.
К примеру, уже сегодня акции горно-металлургических компаний отреагировали на эту новость резким снижением.
По мнению аналитиков "Атона", пошлины подразумевают долгосрочное ограничение прибыли в секторе при сохранении цен на сырье на текущих уровнях в 2022 году. В этом случае влияние данного фактора на EBITDA в годовом исчислении обещает быть огромным - "Русал" (наиболее уязвимый из всех игроков сектора) может потерять до 27% EBITDA, НЛМК - 18%.
Подобные меры практикуются в Китае, ЮАР, Австралии и еще в ряде странах. На определенный период времени подобные вещи допустимы, но нужно этот маневр делать очень осторожно, чтобы не повредить рентабельности и прибыльности бизнеса.
Хочется отметить, что существуют риски замещения нашего металла экспортерами из других стран и вернуться на эти рынки будет сложно, особенно на фоне торговых барьеров. Уже сегодня в зарубежных СМИ пестрят заголовки о том, что мы «добровольно освобождаем место на рынке».
По мнению кабмина, введение пошлин - это защита внутреннего потребителя, а не наказание металлургов.
Сейчас никто не может гарантировать, не повториться 2018 год, когда Китай начал осуществлять демпинг цен на металл и они резко пошли вниз.
Однако, мы видим, на сколько сегодня цены на металлы волатильные и наблюдаемый нами рост цен нельзя рассматривать как постоянный. Динамику цен нужно рассматривать только в длительный период тем более что дефицит металлов (главным образом в Китае) не исключает дальнейшего роста цен.
Многие участники финансового рынка считают медь индикатором мировой экономики, тк их динамики роста и падения идентичны.
В последнее время медь была лидером среди промышленных металлов, торгуемых на Лондонской бирже металлов. В середине июня у меди выдалась тяжелая неделя, но с другой стороны это отличная возможностью докупить бумаги добывающих компаний и нарастить длинные позиции по меди, поскольку они по-прежнему сохраняют потенциал роста к новым максимумам.
Достигнув нового максимума в мае, медь начала корректироваться, но на прошлой неделе цена продолжила снижаться, и 18 июня медь потеряв более 15% с максимумов 10 мая.
Нестабильности цены на медь добавило заявление члена FOMC Джеймса Булларда, в котором говорилось, что для борьбы с растущим ценовым давлением возможно повышение ставок уже в 2022 году.
Однако, причины для роста цен на медь остались прежние:
1. Огромные денежные потоки мировых финансовых систем хлынули на сырьевые рынки.
2. Медь остается важным градиентом «зеленых» инициатив. Аналитики Goldman Sachs назвали медь «новой нефтью» и без нее невозможно снижение потребности в углеводородных ресурсах.
3. Запасы меди сокращаются из-за растущего спроса. На запуск новых рудников уходит восемь-десять лет.
Однако невозможно точно определить дно падающего рынка, поскольку цены склонны опускаться намного ниже, чем того требуют фундаментальные факторы или здравая логика.
Остается надеяться, что меры будут сбалансированы и позволят металлургии и нам, производителям зависящим от меди, не впасть в кризис и продолжить развитие.
Что же, мы живем в эпоху перемен. Наверное, сбылось какое-то древнекитайское проклятье и теперь все мы обречены бороться за выживание, постоянно переделывая свои планы и придумывая, как в очередной раз обойти нависающие угрозы.
Аналитическую записку подготовила Анна Заславская, руководитель отдела маркетинга КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" в рамках проекта Expert.Аналитика
Проект Expert.Аналитика был запущен порталом RusCable.Ru совместно с КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» на домене expert.ruscable.ru. В простых и коротких отчетах содержится аналитическая информация по кабельной отрасли, публичные и закрытые данные, полезные подборки, базы данных и другая информация, полезная понимания и прогнозирования процессов, происходящих на рынке кабеля и провода. Для анализа мы ипользуем базы данных портала RusCable.Ru, Ассоциации Электрокабель, Росстат, открытые источники, сервисы для проверки компаний рынка и др. источники.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter