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На форуме "Цифровая индустрия промышленной России" глава Росатома назвал задачи новой цифровой пятилетки

На форуме Цифровая индустрия промышленной России глава Росатома назвал задачи новой цифровой пятилетки

25 июня 2021, 15:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦИПР-2021, РОСАТОМ
Источник: Госкорпорация "Росатом"

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25 июня 2021 года в Нижнем Новгороде завершает свою работу Всероссийская конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2021). На пленарном заседании «Новый облик цифровой пятилетки 2021-2025» генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сформулировал задачи нового этапа цифровизации российской экономики. Приоритетом ближайших лет он назвал запуск новых механизмов сотрудничества игроков ИТ-рынка, промышленных компаний и государства для решения вопросов технологической независимости российской экономики.

Важным шагом в данном направлении названа инициатива по созданию национальной цифровой промышленной платформы, которая была анонсирована в прошлом году на конференции «ЦИПР-2020».

Алексей Лихачев отметил, что в настоящее время Росатом активно осуществляет разработку и внедрение платформенных цифровых решений, ориентированных на задачи предприятий атомной отрасли с применением искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей и других сквозных цифровых технологий.

Создаваемые Росатомом и другими участниками российского рынка функциональные модули могут стать важными элементами единой мультисервисной цифровой промышленной платформы, адресованной широкому кругу отечественных предприятий.

«Вместе с нашими партнерами из Госкорпорации «Ростех» и другими компаниями мы начали формировать единую архитектуру национальной платформы», - подчеркнул Алексей Лихачев.

Подход, основанный на доверительном сотрудничестве, обеспечит повышение качества цифровых продуктов и услуг до мирового уровня, что позволит российским разработчикам успешно конкурировать с зарубежными компаниями: «Российский цифровой продукт должен быть не просто конкурентоспособным, а ориентированным на потребности глобального рынка. Что бы мы не продавали – атомные станции, цифровые продукты или электротехнику, мы всегда должны иметь в виду требования, которые глобальный рынок и глобальное регулирование будет к этим продуктам предъявлять. Это то, чего у нас пока еще не хватает», - указал спикер.

Алексей Лихачев предложил в течение ближайшего года провести анализ вызовов в сфере российских цифровых разработок, которые предъявляет глобальный рынок: «Мне бы очень хотелось, чтобы следующий год стал годом сверки не только с российскими потребителями. Важно, чтобы мы научились сверять свои достижения с требованиями, которые предъявляет глобальный рынок».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил Росатом за системную работу по цифровизации региона. «Проект «Умный Саров» занял первое место на конкурсе Минстроя России в этом году как лучшая практика цифровизации».

Росатом представил на конференции свою экспозицию, эмоциональной доминантой которой стал арт-объект «Регистр квантовых битов». Он представляет собой рамочную конструкцию с объемными шарообразными фигурами, символизирующими кубиты, которые составляют основу квантового процессора. По QR-кодам на инсталляции посетители могут получить детальную информацию о квантовых технологиях. Объект обращает внимание аудитории на проект по созданию российского квантового компьютера, который Госкорпорация «Росатом» реализует во исполнение Соглашения с Правительством Российской Федерации.

 

«Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) – первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики и цифровой трансформации промышленности. Она посвящена цифровым разработкам и продуктам, которые разрабатываются для предприятий различных отраслей российской промышленности. Конференция проводится при поддержке Минцифры РФ, Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Правительства Москвы и Правительства Нижегородской области, Росатома, Ростеха и других компаний.

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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