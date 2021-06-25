В своей недавно опубликованной статье, глава МИРЭС Чили Констанца Пизарро объяснила, почему так необходим энергетический переход для человека. В статье подчеркнуто, что в настоящее время растет внимание к социальной повестке дня, связанной со стремительным энергетическим переходом.

Г-жа Пизарро отметила, что крайне важно акцентировать внимание на будущем человечества.

«Сегодня ценится прозрачность, сотрудничество и сочувствие, а также способность критически смотреть за пределы наших парадигм, это дает нам возможность меняться» - отметила глава МИРЭС Чили.

Подробности на стр.31 июньского журнала Revista Electricidad Nº255: https://www.revistaei.cl/revistas/chile-la-cuna-del-hidrogeno-verde-en-la-region/#