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RusCable Insider #226 - КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" 7 лет. Ответ ВХЗ. Большой юбилей завода "Изолятор". Заседание АЭК по полимерам и Эксперт-Аналитика

Новый выпуск RusCable Insider уже готов и ждёт вашего внимание. Все самые актуальные новости из мира кабельного бизнеса и электротехники в #226 номере!

Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в этом году празднует 7 лет,  о том как изменился завод с момента его основания и какие планы ставит перед собой компания впереди, читайте в специальном материале на 2-5 страницах  выпуска.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №226 от 28 июня 2021 года

Вышел новый выпуск Эксперт-Аналитики. Чем грозят экспортные пошлины на цветные и черные металлы? Читайте в аналитической записке на 7-8 страницах журнала.

ВХЗ ответил! К нам в редакцию поступил официальный ответ от ПАО «ВХЗ» со своим видением позиции результатов испытания образцов кабеля НП «Подольсккабель», собранных в рамках проекта «Открытый склад» Ассоциации «Электрокабель». Кто прав, кто виноват? Разбирайтесь на 10-11 страницах Insider.

24 июня состоялось заседание рабочей группы Ассоциации “Электрокабель” по полимерам и комитета «Антиконтрафакт». Все главные и основные тезисы встречи читайте на 15-17 страницах журнала, полный репортаж можно прочитать на портале.

Завод «Изолятор» в этом году отметил свое 125-летие. В связи с значительной датой состоялось торжественное вручение работникам предприятия наград. Подробнее о мероприятии и праздновании события в коллективе читайте на 12-13 страницах.  

1 Гигаватт солнечных мощностей! Электропортал рассказывает о большом проекте компании CHINT в Белгородской области. А также, летающий гоночный электромобиль, соломинка от икоты, легкий звукопоглотитель, ванилин из пластика, умные очки, IEK, ЗЭТО, Контактор, Netatmo, ДКС и все самые интересные события в дайджесте новостей из мира электротехники.

Читайте актуальные материалы в свежем выпуске журнала RusCable Insider и будете в курсе главных новостей отрасли.

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