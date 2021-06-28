RusCableCLUB2021. Будущее кабельного бизнеса уже здесь,
28 июня 2021, 12:38
Рубрика: Новости портала
Метки: Insider, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, АЭК, ВХЗ, ИЗОЛЯТОР
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника Металлургия
Новый выпуск RusCable Insider уже готов и ждёт вашего внимание. Все самые актуальные новости из мира кабельного бизнеса и электротехники в #226 номере!
Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в этом году празднует 7 лет, о том как изменился завод с момента его основания и какие планы ставит перед собой компания впереди, читайте в специальном материале на 2-5 страницах выпуска.
Скачать PDF. RusCable Insider Digest №226 от 28 июня 2021 года
Вышел новый выпуск Эксперт-Аналитики. Чем грозят экспортные пошлины на цветные и черные металлы? Читайте в аналитической записке на 7-8 страницах журнала.
ВХЗ ответил! К нам в редакцию поступил официальный ответ от ПАО «ВХЗ» со своим видением позиции результатов испытания образцов кабеля НП «Подольсккабель», собранных в рамках проекта «Открытый склад» Ассоциации «Электрокабель». Кто прав, кто виноват? Разбирайтесь на 10-11 страницах Insider.
24 июня состоялось заседание рабочей группы Ассоциации “Электрокабель” по полимерам и комитета «Антиконтрафакт». Все главные и основные тезисы встречи читайте на 15-17 страницах журнала, полный репортаж можно прочитать на портале.
Завод «Изолятор» в этом году отметил свое 125-летие. В связи с значительной датой состоялось торжественное вручение работникам предприятия наград. Подробнее о мероприятии и праздновании события в коллективе читайте на 12-13 страницах.
1 Гигаватт солнечных мощностей! Электропортал рассказывает о большом проекте компании CHINT в Белгородской области. А также, летающий гоночный электромобиль, соломинка от икоты, легкий звукопоглотитель, ванилин из пластика, умные очки, IEK, ЗЭТО, Контактор, Netatmo, ДКС и все самые интересные события в дайджесте новостей из мира электротехники.
Читайте актуальные материалы в свежем выпуске журнала RusCable Insider и будете в курсе главных новостей отрасли.
RusCable Live - КСК Групп, пластикаты и школа Сколково. Эфир от 25.06.2021
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