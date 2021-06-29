Французский производитель кабельной продукции компания Nexans заключила контракт со сроком исполнения 18 месяцев с британской компанией SSE Renewables, специализирующейся в области ВИЭ и являющейся разработчиком проекта строительства наземной ВЭС Viking в Шотландии.

Наземную ВЭС Viking пиковой мощностью 443 МВт, состоящую из 103 ветровых турбин, планируется ввести в промышленную эксплуатацию в 2024 г. Электроэнергия, вырабатываемая ВЭС, будет передаваться на главную подстанцию (ПС) и через соединительную линию электропередачи (ЛЭП) выдаваться в национальную электрическую сеть. Ожидается, что ВЭС будет обеспечивать электроснабжение около 500 тыс шотландских домохозяйств. Контрактом предусмотрена поставка 33 кВ подземных одножильных алюминиевых и медных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) общей протяженностью 650 км, а также 150 км неизолированного медного кабеля для заземления.

Кабели будут производиться на заводе Nexans Hellas в Ламии (Греция), а поставки осуществляться через дочернюю компанию в Великобритании – Nexans UK. Первые поставки в рамках контракта запланированы на сентябрь 2021 г.

Дерек Хастингс, руководитель проектов строительства наземных ВЭС в компании SSE Renewables, отметил, что силовые кабели Nexans являются надежными, обладают высокой пропускной способностью и соответствуют строгим техническим требованиям, предъявляемым SSE Renewables. Кроме того, Nexans предоставляют фиксированную цену на свою продукцию в течение всего срока контракта, что существенно в условиях нестабильности цен на металлы и пластмассы.

В июне прошлого года SSE Renewables заключила контракт с Nexans на проектирование, изготовление и установку высоковольтных кабелей для шельфовой ВЭС Seagreen. Согласно контракту Nexans поставит и установит наземные и подводные кабели для первой очереди ВЭС Seagreen, строительство которой планируется начать в следующем году.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology