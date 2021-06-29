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29 июня 2021, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, РУСГИДРО
Отрасль: Строительство Электроэнергетика
Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство второй очереди одной из самых молодых электростанций на Дальнем Востоке России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Якутская ГРЭС – крупнейшая электростанция Якутска - долгие годы служила основным источником теплоснабжения города. Учитывая значительный срок работы, износ основного оборудования, а также растущую нагрузку потребителей, в 2017 году ввели в эксплуатацию первую очередь Якутской ГРЭС-2.
Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрена реализация второй очереди строительства Якутской ГРЭС-2 для обеспечения надежного тепло- и электроснабжения Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия) с учетом перспективного развития региона. После завершения строительства второй очереди Якутской ГРЭС-2 планируется полный вывод из эксплуатации генерирующего оборудования Якутской ГРЭС.
В состав второй очереди Якутской ГРЭС-2 входят главный корпус, состоящий из котельного отделения, машинного зала и отделения электротехнических устройств. Кроме того, на промышленной площадке станции установят хозяйства дизельного и газового топлива, здание подготовки газа, ресиверы азота и сжатого воздуха. Также в ходе реализации проекта проложат эстакаду технологических трубопроводов и кабельную эстакаду, построят несколько насосных станций разного назначения, компрессорную инструментального воздуха и другие необходимые объекты.
Установленная электрическая мощность второй очереди Якутской ГРЭС-2 составит 160,4 МВт, тепловая мощность - 201 Гкал/ч.
Проектная документация разработана в АО «Институт Теплоэлектропроект». Застройщик - ПАО «Якутскэнерго».
Фото: Вадим Скрябин/ТАСС
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