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Hitachi ABB Power Grids представила линейку силовых трансформаторов, разработанных специально для плавучих ВЭС

Hitachi ABB Power Grids представила линейку силовых трансформаторов, разработанных специально для плавучих ВЭС

29 июня 2021, 11:15
Рубрика: За рубежом
Метки: Hitachi ABB
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Компания Hitachi ABB Power Grids представила новую линейку силовых трансформаторов для плавучих ВЭС, которые должны повысить использование потенциала морской ветроэнергетики за счет обеспечения режимных условий для присоединения к энергосистеме плавучих ПС и ветровых турбин нового поколения. Трансформаторы нового типа разработаны совместно с ведущими компаниями, специализирующимися в области разработки проектов плавучих ВЭС и приспособлены для работы в суровых морских условиях.

Предлагаемая Hitachi ABB Power Grids линейка силового оборудования включает серию повышающих трансформаторов для сборных шин, заземляющих трансформаторов и шунтирующих реакторов, разработанных для установки на плавучих ПС, а также повышающих трансформаторов для установки на плавучих ветровых турбинах, в т.ч. для лидеров отрасли – плавучих ветровых турбин WindSTAR*.

Новая линейка трансформаторов соответствует сложным эксплуатационным условиям (постоянное движение плавучих ВЭС и удары волн высотой до 15 м) благодаря легкой и модульной конструкции, состоящей из специально разработанной активной части, бака, переключателя обмотки высшего напряжения, дополнительного оборудования и внешних компонентов. Новые трансформаторы обеспечат эффективную выдачу в национальные энергосистемы больших объемов электроэнергии, выработанной плавучими ВЭС.

Бруно Меллес – управляющий директор подразделения «Трансформаторы» Hitachi ABB Power Grids – отметил, что примененные в конструкции трансформаторов новаторские решения, разработанные для суровых морских условий, раскрывают потенциал плавучих ВЭС и способствуют развитию «чистой» энергетики.

Информационно-аналитический ресурс Utilities Middle East

* Плавучая ветровая турбина с вертикальной осью вращения и прямыми лопастями, прикрепленными на каждом конце к центральному вращающемуся валу. Турбины WindSTAR работают как вихревые турбинные системы с линейной решеткой (Linear Array Vortex Turbine Systems LAVTS). Каждый роторный агрегат имеет двойную тормозную систему из пневматических дисковых тормозов. Во всех моделях Windstar используются стандартные генераторы, редукторы, подшипники и другие компоненты.

 

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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