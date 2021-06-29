Компания Hitachi ABB Power Grids представила новую линейку силовых трансформаторов для плавучих ВЭС, которые должны повысить использование потенциала морской ветроэнергетики за счет обеспечения режимных условий для присоединения к энергосистеме плавучих ПС и ветровых турбин нового поколения. Трансформаторы нового типа разработаны совместно с ведущими компаниями, специализирующимися в области разработки проектов плавучих ВЭС и приспособлены для работы в суровых морских условиях.

Предлагаемая Hitachi ABB Power Grids линейка силового оборудования включает серию повышающих трансформаторов для сборных шин, заземляющих трансформаторов и шунтирующих реакторов, разработанных для установки на плавучих ПС, а также повышающих трансформаторов для установки на плавучих ветровых турбинах, в т.ч. для лидеров отрасли – плавучих ветровых турбин WindSTAR*.

Новая линейка трансформаторов соответствует сложным эксплуатационным условиям (постоянное движение плавучих ВЭС и удары волн высотой до 15 м) благодаря легкой и модульной конструкции, состоящей из специально разработанной активной части, бака, переключателя обмотки высшего напряжения, дополнительного оборудования и внешних компонентов. Новые трансформаторы обеспечат эффективную выдачу в национальные энергосистемы больших объемов электроэнергии, выработанной плавучими ВЭС.

Бруно Меллес – управляющий директор подразделения «Трансформаторы» Hitachi ABB Power Grids – отметил, что примененные в конструкции трансформаторов новаторские решения, разработанные для суровых морских условий, раскрывают потенциал плавучих ВЭС и способствуют развитию «чистой» энергетики.

Информационно-аналитический ресурс Utilities Middle East

* Плавучая ветровая турбина с вертикальной осью вращения и прямыми лопастями, прикрепленными на каждом конце к центральному вращающемуся валу. Турбины WindSTAR работают как вихревые турбинные системы с линейной решеткой (Linear Array Vortex Turbine Systems LAVTS). Каждый роторный агрегат имеет двойную тормозную систему из пневматических дисковых тормозов. Во всех моделях Windstar используются стандартные генераторы, редукторы, подшипники и другие компоненты.