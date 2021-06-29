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Обогатительная установка Эльгинского угольного месторождения будет работать круглогодично

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию сезонной обогатительной установки Эльгинского угольного комплекса в связи с ее переводом на круглогодичный режим работы. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Эльгинское месторождение каменного угля, открытое в 1961 году, расположено в центральной части Токинского угленосного района, к западу от озера Большое Токо в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия). Созданный на базе месторождения Эльгинский угольный комплекс включает в себя группу компаний по добыче, обогащению, транспортировке и реализации высококачественных коксующихся углей премиальных марок «Ж», «ГЖ» и «ГЖО». Сегодня это крупнейший проект в России по добыче и экспорту коксующихся углей. Установка для обогащения добываемого угля была запущена в 2012 году.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена поэтапная реконструкция действующих объектов сезонной обогатительной установки, а также корректировка ранее принятых планировочных и конструктивных решений на основной промышленной площадке Эльгинского горно-обогатительного комплекса в связи с переводом установки обогащения на круглогодичный режим работы. Проектируемые объекты предназначены для производства готовой товарной продукции – угольного концентрата - в результате переработки рядового каменного угля.

Площадка обогатительной установки включает в себя склад и установку дробления рядовых углей, конвейерные эстакады для транспортировки угля и отходов обогащения, насосные станции технического водоснабжения и иные производственные объекты и коммуникации.

Генеральная проектная организация – ООО «Сибгеопроект».

Фото: elga.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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