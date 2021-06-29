Первые 335 проектов на 667 млрд рублей претендуют на рассмотрение в инвестиционном акселераторе (http://ppp.erdc.ru), созданным Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Новый механизм призван ускорить реализацию инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке по модели государственно-частного партнерства в рамках программы «Дальневосточная и арктическая концессия».

Как сообщил на первом заседании инвестиционного акселератора заместитель министра по развитию Дальнего Востока Анатолий Бобраков, по объему инвестиций лидируют проекты, направленные на создание транспортной инфраструктуры и объектов ЖКХ (41%), социальных объектов (34%), сопутствующей инфраструктуры, необходимой для промышленных предприятий (25%).

Первые тридцать проектов уже прорабатываются. Среди них - строительство автодороги в рамках проекта по освоению Баимской рудной зоны на Чукотке, объекты газоснабжения, водоснабжения и комплексные очистные сооружения, необходимые для Амурского газохимического комплекса, развитие энергетической инфраструктуры для ТОР «Столица Арктики», строительство детского лагеря в Хабаровске, модернизация ТЭЦ в поселке Первомайский, социальная инфраструктура в рамках проекта освоения Удоканского медного месторождения, портовая инфраструктура для комплекса по производству метанола в Ненецком АО и рыбного порта в Магадане.

Как ранее заявлял глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, всего в реализацию инфраструктурных проектов по программе «Дальневосточная и арктическая концессия» планируется привлечь 500 млрд рублей до 2024 года.

Инвестиционный акселератор, созданный совместно с дальневосточными и арктическими регионами, институтами развития, инвесторами, банками, консалтинговыми компаниями, инвестиционными агентами позволит настроить коммуникацию и ускорить процесс «упаковки» концессионных проектов, поможет их инициаторам привлечь финансирование. В первой сессии акселератора приняли участие представители ВЭБ.РФ, Сбербанка, Группы ВТБ, Газпромбанка, Банка «ФК Открытие», Росбанка, Национального Центра ГЧП (ВЭБ.РФ), Центра ГЧП Сбербанка, InfraOne, АО «ИК «РЖД-Инвест», INFRACAP, ЦЭР.РФ, Squire Patton Boggs Moscow LLC, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.