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В Северной Осетии на создание дороги в объезд Владикавказа направят 12,5 млрд рублей

В Северной Осетии на создание дороги в объезд Владикавказа направят 12,5 млрд рублей

30 июня 2021, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Средства в размере 12,5 млрд рублей направят на строительство дороги в объезд Владикавказа. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства республики.

"В рамках развития транспортной системы Российской Федерации Росавтодором выделены средства в размере 12,5 млрд рублей на строительство объездной дороги г. Владикавказа. Соответствующий проект прошел торги, строительство первого этапа по контракту предусматривает 6,5 млрд рублей - это средства из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Строительство объездной дороги вокруг столицы Северной Осетии общей протяженностью свыше 15 км поможет вывести с оживленных городских улиц за пределы населенного пункта весь транзитный поток автотранспорта, включая грузовой, идущий через республику до КПП Верхний Ларс и Транскам.

Объездная дорога, согласно проекту, предусматривает развязку в районе Ногира - это продолжение от развязки на Архонской трассе - с выходом на автомобильную дорогу, левее Черной речки. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло проект одобрил. Вместе с тем, параллельно со строительно-монтажными работами он поручил приступить собственникам дорог к проектированию реконструкции дополнительного участка - до Верхнего Ларса.

Проект строительства участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" в обход города Владикавказ планируется реализовать до 2024 года. Протяженность объездной дороги по проекту составит более 15 км. Проект реализуется за счет федерального бюджета.

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Источник: ТАСС

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