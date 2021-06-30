 
Модернизация

В аэропорту Крыма начали работать станции зарядки электрокаров

В аэропорту Крыма начали работать станции зарядки электрокаров

30 июня 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика Транспорт 
Источник: ТАСС

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Станции зарядки электрокаров начали работать в аэропорту Симферополя, воспользоваться ими может любой владелец экологически чистого авто, сообщили журналистам в среду в пресс-службе авиаузла.

"Станции для быстрой и для обычной зарядки располагаются на парковке P1 аэровокзального комплекса. Каждая рассчитана на зарядку двух автомобилей одновременно. От быстрой станции зарядить автомобиль можно в течение часа, а от обычной - за шесть часов. Воспользоваться станциями подзарядки могут все владельцы электромобилей", - говорится в сообщении. Уточняется, что станции установила частная компания.

В аэропорту также работает сервис каршеринга или трансфера на электромобилях.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров.

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Источник: ТАСС

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